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Как избавиться от кашля после коронавируса: доктор Комаровский дал несколько советов

Как избавиться от кашля после коронавируса: доктор Комаровский дал несколько советов
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Прошел уже год с момента "двухнедельного карантина" из-за коронавируса. Уже год люди приспосабливаются к защитным маскам, социальной дистанции, и учатся справляться с последствиями COVID-19.

Доктор Евгений Комаровский с начала пандемии старается держать своих подписчиков в курсе "всех событий" ковида. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте он отвечает на вопросы от своих читателей, записывает видео и пишет посты с актуальной информацией и советами.

Одна из подписчиц Комаровского поинтересовалась, как избавиться от навязчивого кашля после перенесенного коронавируса. И судя по комментариям к посту в Инстаграме вопрос действительно важен.

Можно ли повторно заболеть коронавирусом: Евгений Комаровский дал ответ 

Так, как же избавиться от такого последствия ковида?

"К сожалению, никаких "волшебных" таблеток в вашей ситуации нет" - пишет Евгений Олегович.

Однако, советует дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир. Именно эти пункты помогут облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному самочувствию.

"Главное, фундаментальное — оптимизм и настрой на активное выздоровление после ковида19" - отмечает Комаровский. 

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Вылечим болезнь - исчезнет симптом: доктор Комаровский напомнил, что кашель не является заболеванием

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал о первых симптомах пневмонии, с которыми срочно нужно обращаться к врачу. Если Вы обнаружили у себя эти признаки, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Кашель, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Covid-19.
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