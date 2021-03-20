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Микро-подвиг с утра: Санта Димопулос поделилась простым комплексом упражнения для идеального тела

Микро-подвиг с утра: Санта Димопулос поделилась простым комплексом упражнения для идеального тела
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram santadimopulos

В субботу, 20 марта, отмечается День весеннего равноденствия, а это значит, что с этой даты начинается астрономическая весна, которая постепенно приносит с собой долгожданную теплую погоду. В это время нашему организму как-никогда нужны витамины, а тело требует, чтобы его держали в тонусе, ведь смена погоды всегда положительно или негативно сказывается на все наше самочувствие и бодрость.

Украинская певица Санта Димопулос, которая 8 Марта пожелала всем девушкам любить себя, поделилась простым утренним комплексом упражнений, который помогает звезде выглядеть на все сто.

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"Для меня микро-подвиг, который случается ежедневно, - это утренняя зарядкаЭти упражнения просты и каждое из них вы знаете. Я делаю это комплекс, чтобы: тело проснулось, я проснулась - и начала активно дышать!", - заверила певица.

 
 
 
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1. Лимфодренажные прыжки.

100 мелких и очень быстрых прыжков на носочках, практически не отрывая их от пола, при этом важно сжимать мышцы ягодиц, ног и пресса. Это помогает запустить кровеносную систему, проснуться и взбодриться.

2. Наули - это уникальная практика массажа внутренних органов.

Улучшит работу внутренних органов, выведет токсины и избавит от выпирающего животика.

3. Далее - приседания.

Что важно? Не отрываем ноги от пола. Колени не выходят за уровень носков, приседаем глубоко, а не слегка. Делаем в активном темпе, но не очень быстро!

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4. Пресс.

Тут объяснения излишни, но на что советую обратить внимание: выдох на скручивании (дыхание важно!), обращаем внимание на шею: если она зажимается - поддерживаем ее руками. И делаем хотя бы 50 раз!

5. Планка.

Очень эффективное упражнение для укрепления мышц всего тела. Важно: тело должно быть на одном уровне, попа не проваливается, не торчит вверх. Голову держим ровно, не задираем и не опускаем. Стоим так от 30 секунд и больше.

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6. На выходе из планки делаю поджимания коленей к груди: тоже планка, только с динамическим элементом. Это упражнение помогает проработать нижний пресс.

"Такой набор базовых упражнений я делаю регулярно (если нет утренней полноценной тренировки) и затем иду завтракать. 15-20 минут на все про все", - подытожила Санта.

Напомним, что украинская певица Санта Димопулос одержала победу на развлекательном проекте "Танці з зірками-2020", но призовой кубок отдала своей коллеге Юлии Саниной.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Упражнения, Спорт, Санта Димопулос.
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