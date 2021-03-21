Без операций не обходится: врач рассказал о новом осложнении после коронавируса

За последние дни во Львове не менее 3 пациентов пришлось прооперировать. Всему виной послужило обширное кровотечение в забрюшинном пространстве, вызванное осложнением коронавируса.

Об этом сообщил Львовский хирург Гнат Герич.

По его словам, один из последних пациентов перед операцией жаловался на боли в животе, а также имел повышенную температуру тела и врачи заподозрили, что у него возможен аппендицит или другие проблемы с органами брюшной полости. Но компьютерная томография вывила скопление жидкости в забрюшинном пространстве, поле чего мужчину прооперировали.

Во время оперативного вмешательства хирурги обнаружили множество массивных сгустков крови без явных признаков повреждения какого-то сосуда. По словам хирургов, вылилось примерно 1,5 л крови, хотя явно поврежденного сосуда не было.

"Эти массивные сгустки крови организм самостоятельно не может рассосать, их следовало срочно забрать", - рассказал врач.

Он уверен, что именно препараты для разжижения крови, которые получал пациент при лечении коронавируса и стали причиной кровотечения.

По мнению врача, данный вид кровотечений, является новым видом осложнений, которые вызывает коронавирус.

Стоит напомнить, что ранее врач-анестезиолог рассказал, как в Украине изменилось течение и симтоматика коронавируса.