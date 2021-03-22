Глютен это вредно? Доктор Комаровский рассказал, стоит ли исключать этот белок из рациона ребенка

В последнее время очень популярными стали правильное питание и здоровый образ жизни. С одной стороны это прекрасно, но есть и другая сторона. Одно дело вести здоровый образ жизни, а другое - это быть на нем помешанным. Не всегда ПП это "убрать" из рациона "плохие" вещества, белки, жиры или углеводы. Их же не просто так "придумали", все это нужно нашему организму для полноценной работы.

Вот примерно такая ситуация сложилась и вокруг глютена.

Популярный доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм решил посвятить этому один из своих постов, отметив полезен ли глютен детям.

Глютен или клейковина - это белок, а точнее несколько белков входящих в состав продуктов из пшеницы, ячменя, риса и овса. Клейковина очень важна для полноценного питания, поскольку обладает высокой пищевой ценностью и стимулирует размножение в кишечнике полезных бактерий.

Да, иногда глютен вреден. Очень-очень редко на него бывает аллергия. Также существует довольно редкая болезнь, которая называется целиакия - непереносимость глютена. Евгений Олегович отмечает, что если у ребенка нет целиакии и доказанной аллергия на глютен, то категорически не рекомендуется исключать клейковину из его рациона. А приобретать безглютеновые продукты при отсутствии медицинских показаний вредно как для ребенка, так и для семейного бюджета.

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Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, как избежать правонарушений в отношении детей. Евгений Олегович дал несколько советов родителям, как избежать подобных проблем.