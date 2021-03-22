Как уменьшить внутреннюю часть бедра: ТОП-3 упражнения для проблемной зоны (видео)

Известный фитнес-тренер Анита Луценко, которая недавно перекрасила волосы в рыжеватый цвет, показала, как можно уменьшить и подтянуть внутреннюю поверхность бедер.
Комплексом из трех упражнений эксперт поделилась на личной странице в Инстаграме.
ТОП -3 упражнения на внутренний поверхность бедра (комплекс на 7 минут):
1. Приседание плие + наклон 20 раз 2 подхода
2. Подъем ноги на боку по 15 раз на каждую 2 подхода
3. Разведения и скрестно 20 раз 2 подхода
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Ранее Анита Луценко продемонстрировала, как нужно правильно делать выпады во время тренировок.