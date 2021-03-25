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Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться

Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Марины Боржемской

Украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая рассказала своим подписчицам, как себя полюбить, в этот раз поделилась советами, которые помогут завести организм и увеличить отдачу от правильного питания и спорта.

На своей странице в Инстаграме тренер проекта "Сважені і щасливі" рассказала, что из года в год наш метаболизм меняется, кишечник ослабевает, и желудок справляется не так хорошо, как раньше. Поэтому так важно постоянно поддерживать себя в тонусе не только внешне, но и внутренне.

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ТОП-5 советов худеющим от Марины Боржемской:

1. Массаж кишечника. Чтобы завести кишечник, утром натощак, прежде чем встать с кровати, делайте самомассаж живота в течение 5 минут. Проводите круговые поглаживающие движения ладонью с легким нажимом по часовой стрелке по ходу толстого кишечника, делая медленный глубокий вдох и выдох.

2. Исключить все непереносимые продукты. Да, такое бывает и, к сожалению, иногда это самые любимые продукты. Как бы вам ни хотелось, но нужно исключить те продукты, которые вам не подходят. Для этого можно провести диагностику, которая позволит определить все виды непереносимости.

Употребление непереносимых продуктов может вызывать проблемы с пищеварением, набор веса, нарушать сон и настроение.

3. Кислотность. Очень важно следить за кислотность, поскольку здоровье вашего организма, скорость метаболизма и контроль веса зависит от кислотно-щелочного равновесия. Поддерживать нормальную рН организма позволяет правильное сочетание закисляющих и ощелачивающих продуктов в одном приеме пищи.

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Поэтому, например, белковосодержащие продукты желательно употреблять вместе с овощным гарниром.

4. Пейте побольше воды на протяжении дня. Самый важный совет в любой ситуации.

5. Хорошенько разжевывать пищу. Конечно, мы можем питаться максимально правильно, но пищеварительный процесс начинается, как принято думать, не в желудке, а уже в ротовой полости. Медленный прием и тщательное пережевывание пищи позволяет быстрее почувствовать насыщение и уменьшить объем съеденной пищи.

Как сообщал "Телеграф", ранее Марина Боржемская рассказала, как избавится от эмоционального переедания.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Похудение, Марина Боржемская.
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