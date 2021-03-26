Врач подсказала, как подготовить болезненного ребенка к походу в 1 класс

Ситуация, когда ребенок чуть ли не ежемесячно "подхватывает" и более вирусными инфекциями – абсолютно нормальное явление, при котором созревает его иммунная система и формируется иммунная память, при этом иммунитету для поддержки необходимо сбалансированное питание.

Об этом рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха в интервью "ФАКТАМ".

"К встрече с возбудителями надо относиться спокойно — это одно из условий созревания иммунной системы. Если ребенок болеет вирусными инфекциями до десяти и даже 12 раз в год, не следует расценивать это как нечто необыкновенное", - говорит профессор.

Она отметила, что плохой иммунитет у ребенка маловероятен при условии, что нет ни тяжелых инфекций, ни осложнений. "Но при подозрении на любые проблемы с иммунной системой ребенка нужно обследовать", - добавила врач.

Она также отметила, что самого по себе понятия "укрепления иммунитета" фактически не существует.

"На самом деле, никто ничего не может сделать с иммунитетом — он и так работает. Причем очень напряженно, если ребенок часто болеет. Тогда иммунная система созревает, формируется иммунная память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается, и мобилизует защиту для отпора", - пояснила детский иммунолог.

При этом Волоха отметила, что на пользу иммунитету пойдет сбалансированное питание — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

"Из этих веществ строятся все клетки в организме, в том числе и клетки иммунной системы, которые постоянно обновляются — каждый день их вырабатываются миллионы. Важно есть свежие овощи и фрукты, цитрусовые (если нет аллергии), содержащие витамины. Необходимы кисломолочные продукты, богатые полезными бактериями. Важно приучить ребенка с раннего детства к правильному питанию. Если родители едят здоровую пищу, то и дети приучаются к ней", - сказала профессор.

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