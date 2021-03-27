"Злющее зло": эксперт высказалась о наркотиках и алкоголе для похудения

Диетолог Наталья Самойленко завила, что употребление наркотиков и алкоголя негативно сказывается на результатах похудения.

Почему это так, она рассказала в интервью Наталье Влащенко в программе "Власть vs Влащенко".

"Злоупотребление и зависимость наркотическая влияют на все составляющие нашего здоровья, в том числе метаболическую, и масса тела падает. Но мне бы вообще не хотелось рассматривать массу тела и решение таких задач в контексте наркотической зависимости. На мой взгляд, это злющее зло. И как бы позитивно это не сказывалось, на вес или что-то еще, такими методами мы не решаем задачи нашего веса", - рассказала она.

По словам Самойленко, подбирая программу похудения, она идет на компромиссы в вопросе употребления алкоголя.

"Проще всего сказать нельзя, но кто это будет слушать", - сказала диетолог.

Говоря о компромиссах, она, например, привела следующую кратность приема алкоголя в неделю: три дня пьем, четыре – не пьем. Но в таком случае, отметила Самойленко, не стоит ждать быстрых результатов, вес может стоять или же наоборот будет заметен даже "плюс".

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