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"Злющее зло": эксперт высказалась о наркотиках и алкоголе для похудения

"Злющее зло": эксперт высказалась о наркотиках и алкоголе для похудения
02:19 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Диетолог Наталья Самойленко завила, что употребление наркотиков и алкоголя негативно сказывается на результатах похудения.

Почему это так, она рассказала в интервью Наталье Влащенко в программе "Власть vs Влащенко".

"Злоупотребление и зависимость наркотическая влияют на все составляющие нашего здоровья, в том числе метаболическую, и масса тела падает. Но мне бы вообще не хотелось рассматривать массу тела и решение таких задач в контексте наркотической зависимости. На мой взгляд, это злющее зло. И как бы позитивно это не сказывалось, на вес или что-то еще, такими методами мы не решаем задачи нашего веса", - рассказала она.

Болезни и генетика не при чем: диетолог рассказал, почему замедляется метаболизм

По словам Самойленко, подбирая программу похудения, она идет на компромиссы в вопросе употребления алкоголя.

"Проще всего сказать нельзя, но кто это будет слушать", - сказала диетолог.

Говоря о компромиссах, она, например, привела следующую кратность приема алкоголя в неделю: три дня пьем, четыре – не пьем. Но в таком случае, отметила Самойленко, не стоит ждать быстрых результатов, вес может стоять или же наоборот будет заметен даже "плюс".

Как сообщал "Телеграф", ранее диетолог Светлана Фус рассказала, почему возвращается лишний вес.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Наркотики, Диетолог, Алкоголь, Похудение, Наталья Самойленко.
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