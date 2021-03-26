"Ожирение - болезнь на миллион": диетолог назвала простую альтернативу волшебным таблеткам для похудения

Ожирение является относительно "молодым" заболеванием, которое появилось в середине XX века и продолжает набирать обороты во время пандемии, где почти все населения планеты сидит дома на карантине и мало двигается. Что делать, если у вашего ребенка есть лишний вес - узнайте здесь.

Звездный диетолог Наталья Самойленко в программе "Власть vs Влащенко" с Натальей Влащенко рассказала о мифах диетологии, а также поделилась правилами здорового и правильного похудения, которые помогают в 99% случаев.

"Ожирение - это же заболевание на миллион долларов, и тут всегда будут возникать мифы и волшебные, расчудесные таблетки и все, что угодно. На самом деле правила очень просты. Настолько просты, что они многим не нравятся: ешь меньше, больше занимайся спортом, пей воду, спи достаточное количество времени. И для большинства людей этого достаточно", - поделилась диетолог, добавив, что в некоторых частных случаях важен действительно четкий просчет белков, жиров и углеводов, баланс гормонов и т.п.

Простые правила для того, чтобы быть стройным и здоровым:

график питания;

структура рациона;

достаточное количество воды;

сон;

позитивное мышление;

физическая активность.

"По поводу всяких мифов - они периодически появляются. Это очень привлекательная почва для заработка: то зеленый кофе, то какие-то новомодные диеты. Считается, что в мире около 15 тысяч различных диет и список постоянно пополняется. Но диетологи с юмором наблюдают за всей этой движухой", - рассказывает Самойленко.

Напомним, что ожирение является одним из факторов риска для заражения коронавирусной инфекцией.