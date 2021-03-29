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Понедельник, 29.03.2021
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До победы над ковидом еще далеко: иммунолог рассказал, когда украинцам ждать новых локдаунов

До победы над ковидом еще далеко: иммунолог рассказал, когда украинцам ждать новых локдаунов
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2021 год в Украине начался немного "ковидно" - после резкого спада заболеваемости, ситуация кардинально развернулась - с каждым днем случаи заболеваемости растут. А в некоторых областях ситуация и вовсе критическая. На этом фоне  во многих городах Украины ужесточили карантин.

Иммунолог Вадим Аристов считает, что Украину ждет еще не один карантин и локдаун. Об этом он заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24" 28 марта. 

Иммунолог считает, что вот-вот в стране будет введен общенациональный локдаун, после чего ситуация немного стабилизируется, и, возможно, заболеваемость пойдет на спад. Но, как только снимут локдаун - все вернется.  

Также, Аристов добавив, что новая волна, по мнению врача, ожидается осенью, которая поведет за собой новый локдаун, что введут зимой. 

Ранее, "Телеграф" писал, что врач-анестезиолог Павел Сильковский считает, что новая волна коронавируса спадет очень быстро. Также он поделился своим мнением по поводу того, что же на самом деле провоцирует новую волну заболевания. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Карантин, Коронавирус, Вадим Аристов, Локдаун, Имунолог.
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