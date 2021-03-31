Когда уже не просто насморк: доктор Комаровский назвал характерные симптомы аллергии

Весна - прекрасная пора. Все вокруг расцветает, пахнет и радует глаз. Но не аллергикам.
Популярный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, как же отличить обычный насморк от аллергии. Врач назвал 5 самых распространенных симптомов, которые помогут Вам определить, действительно ли у Вас аллергия.
Наиболее типичными симптомами аллергии являются:
Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание,
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, понос,
Кожные: зуд, покраснение, сыпь, отечность со стороны глаз, слезотечение, покраснение, зуд, жжение,
Другие: отек губ, языка, лица, шеи, слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как побороть насморк. Доктор главные факторы, которые влияют на лечение насморка.