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Когда уже не просто насморк: доктор Комаровский назвал характерные симптомы аллергии

Когда уже не просто насморк: доктор Комаровский назвал характерные симптомы аллергии
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Весна - прекрасная пора. Все вокруг расцветает, пахнет и радует глаз. Но не аллергикам. 

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, как же отличить обычный насморк от аллергии. Врач назвал 5 самых распространенных симптомов, которые помогут Вам определить, действительно ли у Вас аллергия.

Наиболее типичными симптомами аллергии являются:

  • Со стороны дыхательных путей: заложенность носа, насморк, чихание, кашель, осиплость голоса, затрудненное дыхание,

  • Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, боли в животе, понос,

  • Кожные: зуд, покраснение, сыпь, отечность со стороны глаз, слезотечение, покраснение, зуд, жжение,

  • Другие: отек губ, языка, лица, шеи, слабость, бледность, расстройства сознания, головокружение, снижение артериального давления, холодный пот.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как побороть насморк. Доктор главные факторы, которые влияют на лечение насморка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Аллергия, Насморк, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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