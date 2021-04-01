Опасный картофель: в каком виде не стоить есть продукт, если бережете фигуру

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая недавно поделилась правилами ПП, подробно рассказала, в каком виде опасным для фигуры становится обычный картофель.

Новый познавательный пост эксперт по питанию разместила на личной странице в Инстаграме.

Итак, картофель стает опасным для фигуры, когда превращается:⁣⁣

в... чипсы . По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.⁣⁣

. По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.⁣⁣ в... картофель фри . Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудке и весе. Калорийность-не менее 400 ккал на 100 г продукта. Жарка-худший для здоровья способ приготовления и не только картофеля. Поскольку при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем более она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров.⁣⁣

. Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудке и весе. Калорийность-не менее 400 ккал на 100 г продукта. Жарка-худший для здоровья способ приготовления и не только картофеля. Поскольку при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем более она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров.⁣⁣ в... картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. ⁣⁣Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во - первых-неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых-количество картофеля. Если так готовить-ее можно съесть довольно много.⁣⁣

Несмотря не некоторые факторы, все таки картофель может быть полезным продуктом, если приготовить его правильно. Светлана Фус рассказала, что для этого стоить готовить картофель в "мундире".

"Большая часть полезных элементов содержится ближе к кожице. Именно кожура снижает разрушение большинства витаминов при термической обработке", - поделилась диетолог в сториз Инстаграма.

Напомним, ранее Светлана Фус объяснила, как правильнее варить каши, чтобы они не теряли полезные для организма вещества.