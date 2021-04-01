Опасный картофель: в каком виде не стоить есть продукт, если бережете фигуру

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая недавно поделилась правилами ПП, подробно рассказала, в каком виде опасным для фигуры становится обычный картофель.
Новый познавательный пост эксперт по питанию разместила на личной странице в Инстаграме.
Итак, картофель стает опасным для фигуры, когда превращается:
в... картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во - первых-неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых-количество картофеля. Если так готовить-ее можно съесть довольно много.
Несмотря не некоторые факторы, все таки картофель может быть полезным продуктом, если приготовить его правильно. Светлана Фус рассказала, что для этого стоить готовить картофель в "мундире".
"Большая часть полезных элементов содержится ближе к кожице. Именно кожура снижает разрушение большинства витаминов при термической обработке", - поделилась диетолог в сториз Инстаграма.
Напомним, ранее Светлана Фус объяснила, как правильнее варить каши, чтобы они не теряли полезные для организма вещества.