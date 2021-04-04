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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Оптимистичного прогноза нет: врач оценил кампанию вакцинации от коронавируса в Украине

Оптимистичного прогноза нет: врач оценил кампанию вакцинации от коронавируса в Украине
21:07 Вс, 4 Апрель 2021 Телеграф

Главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий рассказал, почему вакцинация в Украине не приносит должного результата в борьбе с коронавирусом. 

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

Он отметил, что в первую очередь в Украину привезли слишком малое количество вакцин. 

"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он. 

По его словам, именно из-за этого темпы вакцинации оставляют желать лучшего и не позволяют рассматривать прививки от коронавируса, как действенное средство в борьбе с распространением эпидемии. 

Он предположил, что в настоящее время в Украине ежедневно есть около ста тысяч инфицированных и если темпы распространения сохранятся, то уже через месяц у нас будет около трех миллионов больных, а через три месяца - девять миллионов. 

Зеленский поручил вакцинировать большинство украинцев до конца года: как это будет действовать

Больше о том, как обстоят дела с коронавирусом в Украине и будет ли новый локдаун, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.
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