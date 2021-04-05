Скачать
Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
Контроль спецпропусков и громкоговорители на колесах: как полицейские следят за соблюдением локдауна в Киеве (фото, видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)
Затолкали в машину и увезли: похищение Чауса в Молдове попало на видео
Затолкали в машину и увезли: похищение Чауса в Молдове попало на видео
Опустевшие вагоны и безлюдные станции: в сети обсуждают фото киевского метро в первый день локдауна
Опустевшие вагоны и безлюдные станции: в сети обсуждают фото киевского метро в первый день локдауна

Постковидный синдром в Украине: с чем сталкиваются те, кто выздоровел

Постковидный синдром в Украине: с чем сталкиваются те, кто выздоровел
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

В МОЗ Украины предупредили о том, что человек, переболевший коронавирусом, может ощущать на себе последствия болезни на протяжении 12 недель. Об особенностях постковидного синдрома рассказал профессор Сергей Дубров.

По словам доктора медицинских наук, синдромы могут проявиться со стороны всех систем организма, но чаще всего страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная.

"Прежде всего, речь идет об инфильтративных изменениях на рентгенограммах или КТ органов грудной полости. После тяжелого течения коронавирусной болезни длительное время пациенты нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже если ПЛР-тест является отрицательным", - говорит Дубров.

Что же касается побочки на сердце, украинские медики говорят, что миокардит среди украинцев после коронавируса случается реже, чем в других развитых странах. Лечить "постковидный синдром" - продолжает Дубров - не нужно. Однако эксперты США и Европы рекомендуют умеренные физнагрузки, здоровый сон и полноценное питание для скорейшего восстановления.

Ранее доктор Евгений Комаровский сообщал, что, в основном, ковид лечится в домашних условиях. А одними из актуальных вопросов являются: "А когда же обращаться в стационар" и "При каких симптомах показано лечение в больнице".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 261

Все по теме:

МОЗ Украины, Коронавирус, Сергей Дубров, Ковид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нашлась женщина-капитан из Египта, которую обвинили в блокировании Суэцкого канала (фото)
02 Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
03 Россия начинает сокращать транзит газа через Украину: названа причина
04 В ОАЭ 17 девушек устроили обнаженку на балконе небоскреба, среди них - украинки (видео, фото 18+)
05 Мила Нитич очаровала Дана Балана исполнением его песни на "Голосі країни" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увидели &quot;свет в конце тоннеля&quot; в переговорах с МВФ
В Украине увидели "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ
Харьковская и Хмельницкая области близки к красной зоне карантина: в Кабмине сделали заявление
Харьковская и Хмельницкая области близки к красной зоне карантина: в Кабмине сделали заявление
&quot;Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь&quot;: глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна
"Если вы думаете, что самые хитрые, то ошибаетесь": глава Нацполиции обратился к предпринимателям, работающим во время локдауна
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Когда нужно ложиться в больницу при коронавирусе: доктор Комаровский рассказал о показаниях к госпитализации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь