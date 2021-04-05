Постковидный синдром в Украине: с чем сталкиваются те, кто выздоровел

В МОЗ Украины предупредили о том, что человек, переболевший коронавирусом, может ощущать на себе последствия болезни на протяжении 12 недель. Об особенностях постковидного синдрома рассказал профессор Сергей Дубров.

По словам доктора медицинских наук, синдромы могут проявиться со стороны всех систем организма, но чаще всего страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная.

"Прежде всего, речь идет об инфильтративных изменениях на рентгенограммах или КТ органов грудной полости. После тяжелого течения коронавирусной болезни длительное время пациенты нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке, даже если ПЛР-тест является отрицательным", - говорит Дубров.

Что же касается побочки на сердце, украинские медики говорят, что миокардит среди украинцев после коронавируса случается реже, чем в других развитых странах. Лечить "постковидный синдром" - продолжает Дубров - не нужно. Однако эксперты США и Европы рекомендуют умеренные физнагрузки, здоровый сон и полноценное питание для скорейшего восстановления.

Ранее доктор Евгений Комаровский сообщал, что, в основном, ковид лечится в домашних условиях. А одними из актуальных вопросов являются: "А когда же обращаться в стационар" и "При каких симптомах показано лечение в больнице".