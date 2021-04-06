Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ

В настоящее время среди населения Украины нет коллективного иммунитета к COVID-19.

Об этом рассказал Телеграфу главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Мы не можем говорить о коллективном иммунитете, когда у нас каждый день 5 тысяч госпитализаций в больницах", - сказал он.

По его словам, при наличии такового, число госпитализаций сократится до 20-100 по всей Украине.

На то, что коллективный иммунитет сформирован также будет указывать значительное снижение числа нововыявленных случаев инфицирования.

Но для того, чтобы вообще говорить о коллективном иммунитете, отметил Жиравецкий, переболеть должно около 70-80% всего населения.

Больше о реальной ситуации с коронавирусом в Украине и о том, как обстоят дела с вакцинацией, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.