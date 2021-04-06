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Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ

Появился ли в Украине коллективный иммунитет к коронавирусу: врач дал ответ
06:41 Сегодня Телеграф

В настоящее время среди населения Украины нет коллективного иммунитета к COVID-19.

Об этом рассказал Телеграфу главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий. 

"Мы не можем говорить о коллективном иммунитете, когда у нас каждый день 5 тысяч госпитализаций в больницах", - сказал он. 

По его словам, при наличии такового, число госпитализаций сократится до 20-100 по всей Украине. 

На то, что коллективный иммунитет сформирован также будет указывать значительное снижение числа нововыявленных случаев инфицирования. 

Но для того, чтобы вообще говорить о коллективном иммунитете, отметил Жиравецкий, переболеть должно около 70-80% всего населения. 

Больше о реальной ситуации с коронавирусом в Украине и о том, как обстоят дела с вакцинацией, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.
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