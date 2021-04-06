"Я была уверена, что у меня куча времени. Но его нет": что такое гормон АМГ и стоит ли будущим мамам волноваться из-за него

"Часики тикают", или Антимюллеров гормон и что он значит в жизни потенциальной матери

Тайтл: Что надо знать, чтобы рожать, и можно ли родить, не зная данных о своей фертильности

Нас многим премудростям учат родители, школьные учителя и вузовские преподаватели. Однако, даже с богатым запасом профессиональных знаний люди меньше всего знают о себе, свойствах и способностях своего организма. Многие считают: если что-то болит, но не сильно, еще можно не спешить к врачам. А если нет никаких внешних признаков недуга, то стоит ли вообще задумываться о какой-либо диагностике и профилактике? Но если речь вообще не о болезни, а о возможностях организма, которые в настоящий момент пока не востребованы, то как заглянуть в свое будущее? Оказывается, такие "окошечки" существуют, хотя знают о них немногие.

С рождением ребенка стоит поспешить?

Недавно киевский журналист и продюсер Дарья Синельникова на своей страничке в Фейсбуке опубликовала пост, который взволновал немало ее знакомых и незнакомых – причем, как женщин, так и мужчин, молодых и постарше.

"Хочу поделиться очень личным опытом. Никогда не думала, что буду писать о таком здесь, но мне очень хочется, чтобы этот пост помог моим близким и тем, кто меня читает. Недавно я была у нового гинеколога. Она назначила мне ряд анализов и спросила – какие у вас планы насчет детей? Я, честно, не думала об этом особо предметно никогда и была уверена, что у меня есть время до 35 точно, а потом я уже начну как-то активно лежать в эту сторону. Она сказала: О'кей, а вы сдавали когда-нибудь антимюллеров гормон? – Что? – говорю я. – Давайте сдадим. Это ваш овуляторный резерв. Будем знать, сколько у вас еще есть времени", – поведала киевлянка предысторию.

Анализ Дарья сдала, а вот выводы медика ее озадачили.

"Оказалось, что времени у меня нет. Показатель – 0,86. Все, что меньше единицы, означает, что забеременеть будет сложно. А еще означает быстрое приближение менопаузы. Мне 32. Я была уверена, что у меня куча времени. Но его нет. Врач сказала, что нужно начинать планировать беременность УЖЕ СЕЙЧАС. То есть, ПРЯМО СЕЙЧАС. Почему ни один гинеколог ни разу, НИ РАЗУ не предложил сдать мне этот анализ? Почему я вообще никогда о нем не слышала?".

Гормон, называемый АМГ (ингибирующее вещество Мюллера или антимюллеров гормон) синтезируется женскими и мужскими половыми железами. Это вещество играет важную роль в регуляции репродуктивной функции. При этом выяснилось, что повысить АМГ невозможно и он с каждым годом снижается. И даже сберечь показатель не получится. Можно, конечно, поступить, как Алла Пугачева и заморозить свои яйцеклетки на будущее, вот только процедура и хранение их не каждой девушке по карману.

Журналистка обратила внимание на то, что ее правильный образ жизни отнюдь не добавляет бонусов в этом вопросе.

"Я слежу за своим здоровьем, правильно и полезно питаюсь, занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, не курю, не принимаю никаких ускорителей, по сути веду здоровый образ жизни, но запас моих яйцеклеток в 32 года уже стремится к нулю", – пишет она.

Но рождение ребенка – гораздо более серьезный поступок, чем спонтанная покупка, к примеру, понравившейся сумочки или колечка, его не оставишь в коробочке и не передаришь. К тому же, основную часть женщин заботит, от кого она хочет ребенка, с кем будет его растить, сможет ли обеспечить его потребности, и, конечно, готова ли она сама к материнству в данный момент. К личным желаниям добавляются внешние факторы: желание партнера, наличие жилплощади, карьера, учеба, заботы о родственниках и т.д.. И пока все эти условия сойдутся в удачный момент, будущей маме доброхоты не раз напомнят: "Ты еще не родила? А "часики-то" тикают..."

Дарья считает, что если бы она знала об антимюллеровом гормоне ранее, то и спланировать свою жизнь могла бы иначе.

"Мне просто хочется, чтобы девочки об этом знали, чтобы они задали вопрос своему гинекологу, сходили и сдали анализ на этот чертов АМГ для того, чтобы знать сколько еще у вас есть времени, для того чтобы иметь возможность что-то планировать", – резюмировала автор публикации.

Показатели пугают, ну а женщины – рожают

Судя по комментариям под постом, многих собеседниц такая информация обеспокоила.

"Меня это потрясло в 44, я не готова была услышать: "все, время вышло"".

"У меня закралась идея в прошлом году проверить фертильность. Спросила гинеколога и она, посмотрев на УЗИ на фолликулы, сказала: "ну, вроде все норм", и не назначила больше ничего. В этом году буду иметь в виду, благодарю!"

"Спасибо, что сказала об этом. Надо взять себе на заметку: сдать этот гормон".

"Впервые слышу. И даже как-то страшно его сдавать – мне то уже не 32. Но все равно, спасибо, что поделилась".

В то же время нашлись и более опытные люди, добавившие к эмоциям здравого смысла.

"Спасибо, что написали. Знаю об АМГ. И да, его уровень на 99% ни от чего не зависит. Это индивидуальные особенности организма. Но также, насколько я знаю, он может и после низкого уровня при следующей сдаче анализа подняться. Несущественно, но достаточно для того, чтобы забеременеть. Самый большой враг в этом – стресс".

"Я слышала много историй, когда с более низкими показателями беременность у девушек наступала естественным путем. Это очень сложная тема и до конца не изучена. И не каждый врач в этом разбирается, к сожалению".

"Я – живой тому пример, АМГ был 0,4. Детей родила в 37 и в 41, второго ребенка на фоне якобы раннего климакса".

"У моей сестры еще в 31 был ниже показатель, чем у вас. И ей сейчас 38. Беременность есть, совершенно быстрая и легкая".

"У меня антимюллеров выше нормы, а забеременеть не могу уже 3 года. Проверялись и я, и муж – никаких причин для бесплодия; а и беременности нет. Не поймешь, как все вообще устроено".

"Я бы сильно не доверяла этим вещам. В Украине имела схожий опыт (в 33 года), в Германии мой доктор сказал: "у вас все отлично и времени достаточно" (так-то уже без 5-ти минут 40)".

"Я не собиралась рожать до 35-ти, но получилось, как получилось. В итоге родила в 30, 36, 40 лет. И еще куча людей вокруг родили в 40 лет. И никому этот "мюллеров" не предлагали".

Нет смысла раньше времени паниковать

"Телеграф" для начала провел небольшую разведку, поинтересовавшись у знакомых незамужних и пока бездетных соотечественниц за рубежом, в курсе ли они своего АМГ и заботились ли об этом их дамские врачи. Оказалось, что не знают и не заботились. Тогда мы копнули глубже и пообщались со специалистами. Выясняли, нужно ли заранее знать свой АМГ, стоит ли теперь всем девушкам спешить его сдавать и строить свои отношения с мужчинами, основываясь на уровне гормона.

"Да нет, конечно, сдавать его всем подряд не нужно, – объясняет гинеколог Татьяна Жарена, вот уже несколько лет работающая в Палестине. – Этот гормон делают для определения уровня бесплодия. Когда все остальные анализы сделаны, включая анализ будущего отца. Так делается и в Украине, и в других странах. Волноваться стоит только в том случае, если женщина очень хочет ребенка, пытается забеременеть, но долгое время не получается. При этом АМГ просто показывает общую картину, а не причину бесплодия. Есть еще множество факторов, от которых зависит способность женщины забеременеть и родить".

И, несмотря на то, что собственно Антимюллеров гормон от образа жизни напрямую не зависит, врач советует поработать на фертильность таким образом: следить за здоровьем, вести здоровый образ жизни, пить такие витамины, как фолиевая кислота и витамин Е курсами 2 раза в год, а также витамин Д.

Солидарен с коллегой и акушер-гинеколог, главврач одного из украинских роддомов.

"Совсем не значит, что всем девушкам старше 30-ти лет надо срочно идти проверяться, – успокаивает Анатолий Скиданюк. – Только если женщина ощущает раннее старение, к примеру, дряблость кожи или другие признаки, показывающие, что у нее идет ранний предклимактерический период или нарушение цикла, может быть, стоит и посмотреть. А если она здоровая, полная сил, цветущая женщина, то чего ей волноваться?"

По его словам, норма АМГ у женщин репродуктивного возраста составляет от 1 до 2,5 нг/мл. Хотя каждая лаборатория имеет свою градацию. Можно сдать гормон и от этого уже исходить. Если в норме, то хорошо, если их меньше и женщина всерьез озабочена перспективой родить ребенка, то в таком случае стоит обращаться Центры репродукции человека или планирования семьи, которые есть в разных городах Украины.

Медик подчеркивает, что в реальности чаще встречается мужское бесплодие, чем женское, поэтому отсутствие беременности может быть не связано с бесплодием женским. А еще он предполагает, что свой интерес в рекламе имеют клиники, применяющие метод экстракорпорального оплодотворения, потому таким образом могут лишний раз обратить внимание на свою деятельность.