Участница "Холостяка" объяснила, как правильно бегать начинающим: "Не про ноги, про одышку"

2 апреля зрителям телеканала "СТБ" показали, как прошло первое индивидуальное свидание главного героя реалити "Холостяк" Михаила Заливако и Дарьи Ставничей. Пара отправилась в комнату страха, где Мише пришлось спасать девушку, а после - поцеловать.

23-летняя Даша является тренером и чемпионкой по бегу, родом из Днепра. На своей личной странице в соцсети Инстаграм спортсменка делится с подписчиками советами по похудению и показывает различные упражнения. В этот раз девушка рассказала, как правильно бегать начинающим.

"Людям, которые некогда систематически не бегали, кажется, что мы бегаем ногами, но это до тех пор, пока не появляется отдышка. Для начинающих фраза: *Все больше не могу!* не про ноги, а именно про "отдышку". Можно сказать, мы бегаем сердцем", - поделилась Ставнича.

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Дарья добавила, что у нетренированных людей (при хорошей нагрузки) сердце не может перекачать достаточное количество крови, чтобы в полной мере насытить организм кислородом: "Для того, что бы его "натренировать" и увеличить объем, рекомендую бегать на пульсе 60% от максимума. Для большинства - это около 120 удар/мин. На таком пульсе сердце хорошо растягивается и сокращается без перенапряжения".

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Ранее в пост-шоу "Як вийти заміж" Дарья Ставнича призналась, как пережила измену бойфренда.