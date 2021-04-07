Идеальное тело к лету: упражнения от Аниты Луценко, которые легко делать дома (видео)

Лето уже не за горами, поэтому желающим красоваться подтянутой фигурой и идеальным прессом на пляже пора бы уже активно заниматься собой и не пропускать тренировки.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко на одной из своих страниц в Инстаграм опубликовала эффективную тренировку, которую легко делать самостоятельно в домашних условиях.

Выполняя эти 4 упражнения можно добиться прекрасных результатов. Главное не лениться и не пропускать занятие.

Итак, тренировка от Аниты Луценко:

Пресс обычный — 20 раз;

Подъем ноги лежа на животе — 20 раз;

Трицепс на боку — 15 раз на каждую сторону;

Пресс "твист" — 20 раз.

Выполнить все упражнения подряд, отдохнуть 30 секунд и повтори весь круг сначала. При желании можно добавить еще один круг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко рассказала и показала, как выглядит "путь" к идеальному прессу. Тренер опубликовала несколько действенных упражнений для плоского животика.