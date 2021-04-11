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Женщина похудела на 45 кг и поделилась своим простым секретом

Женщина похудела на 45 кг и поделилась своим простым секретом
04:12 Сегодня Телеграф

Для 32-летней жительницы Торонто Габриэлы Портильо  борьба с лишним весом увенчалась успехом. Секрет заключается в постоянных пробежках, которые женщина совершала во время пандемии.

Начало карантинных ограничений вряд-ли можно назвать радостным событием для Портильо, которая на тот момент весила 113 кг. В 2020 году она лишилась работы и была вынуждена отложить свою свадьбу, сообщает runnersworld.

До этого женщина всю жизнь боролась с лишним весом. Однако, именно во время пандемии, после обрушившихся неудач, Габриела решила заняться бегом. Вначале на короткие дистанции, со временем увеличивая их. В итоге, за 11 месяцев она скинула 45 килограмм. Сейчас она бегает по три-четыре раза в неделю.

"У меня было много причин сдаться, но я начала бегать, и это буквально стало моей терапией. Я бегаю, чтобы очистить разум. Я бегаю, чтобы избавиться от стресса. Я бегаю, потому что это делает меня счастливой!" – Добавляет Габриель.

Отметим, что многие люди, после работы над собой существенно скидывают вес. Предлагаем вашему вниманию подборку подобных примеров.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Канада, Лишний вес, Бег.
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