Все можно исправить: Марина Боржемская поделилась своими лайфхаками ухода за волосами

Весной все вокруг расцветает. И речь тут не только про листочки-цветочки, а и про людей, особенно девушки. У них как будто открывается второе дыхание. И конечно же в ход идут разные способы - от салонов красоты до домашних рецептов.

Особенно уход нужен волосам, которые тоже устали за зиму, и им нужно помочь набраться новых сил.

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась со своими подписчицами своими лайфхаками ухода за волосами в домашних условиях. На эту тему она сняла ролик, который опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Если вам кажется, что ваши волосы сухие, матовые и неживые, это нормально для переходного периода. Главное, все можно исправить даже в домашних условиях" - пишет Марина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась подборкой эффективных упражнений для попы, которые помогут сделать ее упругой.