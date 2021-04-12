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Все можно исправить: Марина Боржемская поделилась своими лайфхаками ухода за волосами

Все можно исправить: Марина Боржемская поделилась своими лайфхаками ухода за волосами
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Весной все вокруг расцветает. И речь тут не только про листочки-цветочки, а и про людей, особенно девушки. У них как будто открывается второе дыхание. И конечно же в ход идут разные способы - от салонов красоты до домашних рецептов.

Особенно уход нужен волосам, которые тоже устали за зиму, и им нужно помочь набраться новых сил. 

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась со своими подписчицами своими лайфхаками ухода за волосами в домашних условиях. На эту тему она сняла ролик, который опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Если вам кажется, что ваши волосы сухие, матовые и неживые, это нормально для переходного периода. Главное, все можно исправить даже в домашних условиях" - пишет Марина. 

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась подборкой эффективных упражнений для попы, которые помогут сделать ее упругой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Здоровье, Красота, Уход за волосами, Марина Боржемская.
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