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Что съесть на ужин и во сколько: диетолог дал рекомендации по питанию в вечернее время

Что съесть на ужин и во сколько: диетолог дал рекомендации по питанию в вечернее время
19:53 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

"Я после 6 не ем" - фраза, которую 100 процентов каждый слышал, а то и говорил в своей жизни. "Худеющие" девушки считают, что это "правило" поможет им не набирать лишний вес. А так ли это?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила расставить все точки над "и", и рассказала своим подписчицам, что можно есть на ужин и во сколько. Диетолог обещает, что придерживаясь этих рекомендаций, можно значительно улучшить состояние здоровья и удержать свой вес на нужной отметке. ⁣⁣⠀

⁣⁣Светлана Фус отмечает, что ужинать нужно за 3-4 часа до сна. Такой интервал связан с гормональной системой нашего организма и работой пищеварительной системы. В вечернее время у нас должны активизироваться "ночные гормоны": мелатонин и соматотропный гормон, а не аппетит. 

⁣⁣Также диетолог добавляет, что спать человек должен ложиться в тот же день, когда и проснулся. То есть самое оптимальное время отхода ко сну 23:00. ⁣⁣

Что же съесть на ужин, каким продуктам отдать предпочтение.⠀

Здесь уже все очень индивидуально, нужно самостоятельно проследить за реакцией организма и подобрать свой вариант. Однако нужно помнить, что ужин должен давать сытость и комфорт ЖКТ, но не отечность и лишние килограммы на весах утром.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус назвала полезные свойства сухофруктов и рассказала, чем они могут быть опасны.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Диетолог, Ужин, Светлана Фус.
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