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"Задача эта вполне решаемая": доктор Комаровский рассказал, как лечить конъюнктивит

"Задача эта вполне решаемая": доктор Комаровский рассказал, как лечить конъюнктивит
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Грязные руки - враг не только для животиков, но и для глаз. Если потереть глаза немытыми руками можно заработать конъюнктивит. Также причиной возникновения подобного заболевания может стать вирус, просроченная косметика или бактерии. 

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм перечислил основные симптомы конъюнктивита и рассказал, как отличить один вид конъюнктивита от другого, и что делать, если у вас это заболевание. 

Основные симптомы конъюнктивита

  • усиление глазного дискомфорта при ярком свете.
  • утомление глаз.
  • склеивание век ("закисание глаз"), особенно после сна.
  • слезотечение.
  • опухлость век.
  • слизистая оболочка глаза ярко-красная, опухшая.
  • из глазной щели выделяются и в самом глазу накапливаются слизь, гной.
  • субъективно неприятные ощущения в области глаз - боль, зуд, жжение, ощущение того, что что-то попало в глаз.

Также, Евгений Олегович отметил, что перечисленные симптомы могут иметь место при любом конъюнктивите — вирусном, бактериальном или аллергическом, однако существуют определенные закономерности. К примеру, боль сильнее выражена при бактериальном конъюнктивите, а зуд — при аллергическом.

Отличить один вид конъюнктивита от другого не всегда легко, но без ответа на этот вопрос невозможно назначить адекватное лечение. Задача эта вполне решаемая, но решаемая врачом.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам о сезоне клещей, и рассказал, как к нему подготовиться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

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Здоровье, Конъюнктивит, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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