"Задача эта вполне решаемая": доктор Комаровский рассказал, как лечить конъюнктивит

Грязные руки - враг не только для животиков, но и для глаз. Если потереть глаза немытыми руками можно заработать конъюнктивит. Также причиной возникновения подобного заболевания может стать вирус, просроченная косметика или бактерии.

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм перечислил основные симптомы конъюнктивита и рассказал, как отличить один вид конъюнктивита от другого, и что делать, если у вас это заболевание.

Основные симптомы конъюнктивита:

усиление глазного дискомфорта при ярком свете.

утомление глаз.

склеивание век ("закисание глаз"), особенно после сна.

слезотечение.

опухлость век.

слизистая оболочка глаза ярко-красная, опухшая.

из глазной щели выделяются и в самом глазу накапливаются слизь, гной.

субъективно неприятные ощущения в области глаз - боль, зуд, жжение, ощущение того, что что-то попало в глаз.

Также, Евгений Олегович отметил, что перечисленные симптомы могут иметь место при любом конъюнктивите — вирусном, бактериальном или аллергическом, однако существуют определенные закономерности. К примеру, боль сильнее выражена при бактериальном конъюнктивите, а зуд — при аллергическом.

Отличить один вид конъюнктивита от другого не всегда легко, но без ответа на этот вопрос невозможно назначить адекватное лечение. Задача эта вполне решаемая, но решаемая врачом.

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