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Понедельник, 26.04.2021
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Коронавирус ходит по кругу: врач указал на один из главных промахов в борьбе с пандемией

Коронавирус ходит по кругу: врач указал на один из главных промахов в борьбе с пандемией
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф

Украина не смогла наладить процесс массового тестирования людей на COVID-19, отчего болезнь "ходит по кругу". 

Об этом "Телеграфу" рассказал главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин. 

"Одна из главных проблем в том, что мы провалили тестирование медиков и учителей с самого начала", - сказал он. 

По его словам, несмотря на заверения властей о том, что медиков тестировать будут дважды в месяц, этот процесс не налажен до сих пор. 

Таким образом, болеющие бессимптомной формой "ковида" люди могут постоянно общаться друг с другом и даже не подозревать о том, что они инфицированы. 

Федоришин отмечает, что, несмотря на наличие антител, многие медики переболели дважды, при том были случаи, когда второй раз заболевание проходило, как и в более легкой, так и в более тяжелой форме. 

Больше о нынешней ковидной обстановке в одном из крупных городов Ивано-Франковской области и во всей Украине читайте в материале "Телеграф": "Кислорода не хватает... Больница тихонько прикрывает его подачу": главврач – о проблемах борьбы с ковидом, которые замечают не все.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Владимир Федоришин.
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