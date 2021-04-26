Коронавирус ходит по кругу: врач указал на один из главных промахов в борьбе с пандемией

Украина не смогла наладить процесс массового тестирования людей на COVID-19, отчего болезнь "ходит по кругу".

Об этом "Телеграфу" рассказал главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин.

"Одна из главных проблем в том, что мы провалили тестирование медиков и учителей с самого начала", - сказал он.

По его словам, несмотря на заверения властей о том, что медиков тестировать будут дважды в месяц, этот процесс не налажен до сих пор.

Таким образом, болеющие бессимптомной формой "ковида" люди могут постоянно общаться друг с другом и даже не подозревать о том, что они инфицированы.

Федоришин отмечает, что, несмотря на наличие антител, многие медики переболели дважды, при том были случаи, когда второй раз заболевание проходило, как и в более легкой, так и в более тяжелой форме.

Больше о нынешней ковидной обстановке в одном из крупных городов Ивано-Франковской области и во всей Украине читайте в материале "Телеграф": "Кислорода не хватает... Больница тихонько прикрывает его подачу": главврач – о проблемах борьбы с ковидом, которые замечают не все.