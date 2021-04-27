Украины даже нет в списке: Bloomberg назвал страны, которые лучше всего справляются с COVID-19

Сингапур занял первое место в мире по рейтингу устойчивости ситуации с распространением COVID-19, впервые вытеснив с этого места Новую Зеландию. Что касается Украины, то ее даже не стали включать в список.
Соответствующий рейтинг стран, которые лучше и хуже всех справляются с пандемией, составило издание Bloomberg.
Отмечается, что Сингапур смог совладать с распространением болезни благодаря жестким карантинным ограничениям. Также свою роль сыграла масштабная кампания вакцинации, благодаря которой уже удалось сделать прививки пятой части шестимиллионного населения страны.
Топ-10 самых устойчивых стран и регионов во времена пандемии выглядит следующим образом:
Примечательно, что из этих стран лишь Израиль и ОАЭ развернули действительно широкие масштабы вакцинации, а, к примеру, та же Новая Зеландия вакцинировала и вовсе менее 2% своего населения.
Издание отмечает, что на фоне появления новых штаммов коронавируса и неравномерного распределения вакцин по миру ситуация в мае может серьезно поменяться.
Вместе с тем, интересные данные обнародовали в Our World in Data.
В нижеприведенном графике показан процент населения в странах мира, которые получили вторую дозу вакцины.
Согласно их данным, первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили более 539 тысяч человек, а вот вторую дозу - лишь 9.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.