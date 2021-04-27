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Украины даже нет в списке: Bloomberg назвал страны, которые лучше всего справляются с COVID-19

Украины даже нет в списке: Bloomberg назвал страны, которые лучше всего справляются с COVID-19
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф

Сингапур занял первое место в мире по рейтингу устойчивости ситуации с распространением COVID-19, впервые вытеснив с этого места Новую Зеландию. Что касается Украины, то ее даже не стали включать в список. 

Соответствующий рейтинг стран, которые лучше и хуже всех справляются с пандемией, составило издание Bloomberg

Отмечается, что Сингапур смог совладать с распространением болезни благодаря жестким карантинным ограничениям. Также свою роль сыграла масштабная кампания вакцинации, благодаря которой уже удалось сделать прививки пятой части шестимиллионного населения страны. 

Топ-10 самых устойчивых стран и регионов во времена пандемии выглядит следующим образом: 

  • Сингапур;
  • Новая Зеландия;
  • Австралия;
  • Израиль;
  • Тайвань;
  • Южная Корея;
  • Япония;
  • ОАЭ;
  • Финляндия;
  • Гонконг;

Примечательно, что из этих стран лишь Израиль и ОАЭ развернули действительно широкие масштабы вакцинации, а, к примеру, та же Новая Зеландия вакцинировала и вовсе менее 2% своего населения. 

Издание отмечает, что на фоне появления новых штаммов коронавируса и неравномерного распределения вакцин по миру ситуация в мае может серьезно поменяться. 

Вместе с тем, интересные данные обнародовали в Our World in Data

В нижеприведенном графике показан процент населения в странах мира, которые получили вторую дозу вакцины. 

Согласно их данным, первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили более 539 тысяч человек, а вот вторую дозу - лишь 9. 

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Коронавирус, Covid-19.
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