Украины даже нет в списке: Bloomberg назвал страны, которые лучше всего справляются с COVID-19

Сингапур занял первое место в мире по рейтингу устойчивости ситуации с распространением COVID-19, впервые вытеснив с этого места Новую Зеландию. Что касается Украины, то ее даже не стали включать в список.

Соответствующий рейтинг стран, которые лучше и хуже всех справляются с пандемией, составило издание Bloomberg.

Отмечается, что Сингапур смог совладать с распространением болезни благодаря жестким карантинным ограничениям. Также свою роль сыграла масштабная кампания вакцинации, благодаря которой уже удалось сделать прививки пятой части шестимиллионного населения страны.

Топ-10 самых устойчивых стран и регионов во времена пандемии выглядит следующим образом:

Сингапур;

Новая Зеландия;

Австралия;

Израиль;

Тайвань;

Южная Корея;

Япония;

ОАЭ;

Финляндия;

Гонконг;

Примечательно, что из этих стран лишь Израиль и ОАЭ развернули действительно широкие масштабы вакцинации, а, к примеру, та же Новая Зеландия вакцинировала и вовсе менее 2% своего населения.

Издание отмечает, что на фоне появления новых штаммов коронавируса и неравномерного распределения вакцин по миру ситуация в мае может серьезно поменяться.

Вместе с тем, интересные данные обнародовали в Our World in Data.

В нижеприведенном графике показан процент населения в странах мира, которые получили вторую дозу вакцины.

Согласно их данным, первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили более 539 тысяч человек, а вот вторую дозу - лишь 9.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на вторник, 27 апреля, зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 202 медработника.