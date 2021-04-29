Пациентов не могут выписывать как раньше: врач рассказала о новых вызовах коронавируса

Несмотря на наблюдающееся в последнее время снижение количества госпитализированных с коронавирусом Covid-19, число занятых коек в больнице остается высоким: всему виной увеличение сроков, необходимых пациенту для выписки.

Об этом рассказала в интервью "Телеграфу" директор Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная.

По ее словам, хотя сейчас уже чувствуется тенденция к снижению заболеваемости, но только не к снижению количества больных: "Из-за тяжести болезни сроки выздоровления пациентов увеличились: "Не можем выписывать так, как раньше, через 2 недели, у нас больные задерживаются на 3 недели и больше, потому что не могут дышать без кислорода, и мы их не можем выписывать. Потому больница все равно переполнена, несмотря на меньшую госпитализацию".

По словам директора больницы, что на это влияет – неизвестно. Вместе с тем, она предположила, что в регионе распространяется британский или южноафриканский штамм COVID-19.

"Мы этого не определяем, но то, что это иной штамм – ощущаем, потому что больные совсем иначе переносят заболевание, они более тяжелые. И больше стало поступать людей среднего возраста. Не так, как раньше, когда в основном были люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Сейчас поступают люди среднего возраста, без сопутствующих заболеваний, и молодые люди, и семеро детей у нас лежит. Смертность стала больше: была 6-7% в прошлом году, а сейчас примерно 9-10%", – приводит статистику медик.

Полный текст интервью Оксаной Поддубной: "Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях"