Как распознать симптомы выгорания и вовремя предотвратить последствия: пошаговая инструкция от психолога

Работа все меньше вас радует, а раздражительность и чувство стресса растут, вы чувствуете себя усталым все время, вам трудно пережить обычный рабочий день, даже когда все идет по плану и вас ужасает каждое утро, и это ощущение не проходит после выходных? Если вы ответили утвердительно на поставленные вопросы, то скорее всего вас настигло эмоциональное выгорание.

Украинский психолог Роман Кузнецов объясняет, что эмоциональное выгорание - это явление, которое случается в результате хронической усталости и стресса на работе. О том, как понять, что вы столкнулись именно с этой проблемой, эксперт рассказал у себя на странице в Инстаграме:

У вас начались проблемы с иммунитетом, вы всё время простужены, горло воспалено, замечаете сердцебиение, ущемилась спина.

Ухудшилась память, вы стали допускать больше ошибок на работе, пропала способность принимать мудрые решения.

Отношения с близкими и коллегами стали напряженными, вас всё раздражает и злит.

Работа распространилась и на время отдыха, вы все время "на работе" в мыслях, даже когда находитесь дома.

Утром вы разбиты, слабость и подавленность, вместо бодрости после сна.

Настроение хуже среднего, оптимизм прошёл.

Вы не довольны свой эффективностью, она заметно снизилась.

Стало тяжело контролировать импульсы. Усугубились склонности ко вредным привычкам, вы стали переедать, импульсивно тратить деньги.

Кузнецов поделился рекомендациями по выходу из этих состояний:

1. Регулярный отдых, баланс "работа - досуг".

"Выгорание" прогрессирует, когда границы между работой и домом стираются и работа занимает большую часть жизни. Обязательно оставляйте себе свободные вечера и выходные.

2. Регулярные физические упражнения.

Минимум 3 раза в неделю по 30 мин. Физ.нагрузка - это путь выхода энергии, которая копится в результате стресса.

3. Адекватный сон.

Это важнейший фактор, снижающий стресс. Поисследуйте, сколько вам нужно времени, чтобы просыпаться отдохнувшим.

4. Делегируйте ответственность.

Постарайтесь разделять ответственность за результат деятельности с другими людьми. Не взваливайте всё на себя. Учитесь говорить "нет".

5. Заведите хобби (спорт, культура, природа).

Нам всем необходимы интересы вне работы. Они позволяют снять напряжение от рабочего процесса.

6. Старайтесь изменять ситуацию, которая причиняет стресс.

Постарайтесь обрести дополнительную мотивацию за счет понимания, ради чего вы все это делаете.

Как ранее писал "Телеграф", как справиться со стрессом в эпоху пандемии.