Прорыв в борьбе с депрессией: найдено лекарство, не вызывающее галлюцинаций

Ученые открыли препарат, который хорошо справляется с депрессией и при этом не вызывает галлюцинаций.

Об этом пишет ScienceDaily.

Ученые давно хотели получить лекарство, которое обладало бы похожим терапевтическим эффектом, но при этом не вызывало бы галлюцинаций.

В результате череды исследований ученые нашли молекулу AAZ-A-154. Когда ее вводили мышам, она оказывала действие, подобное антидепрессантам. Однако в этом случае мыши не начинали дергать головой — это явный индикатор того, что соединение может вызвать галлюцинации у человека.

Теперь ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять основные механизмы этих соединений как на молекулярном, так и на клеточном уровне. Если испытания окажутся успешными, то следующим шагом может стать тестирование на людях.

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