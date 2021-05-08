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Как часто нужно взвешиваться? Диетолог рассказал об эффективном контроле за своим весом

Как часто нужно взвешиваться? Диетолог рассказал об эффективном контроле за своим весом
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Как часто нужно взвешиваться, чтобы эффективно контролировать свое физическое здоровье?⁣⁣ Диетолог Светлана Фус решила расставить все точки над "и", и рассказала, как, когда и сколько раз нужно становиться на весы.

Светлана Фус отметила, что если вы находитесь в процессе нормализации своего веса, то она рекомендует взвешиваться каждое утро натощак, а также раз в неделю делать замеры объемов.⁣⁣ Это поможет оценить результаты в длительной перспективе и дает возможность вносить корректировки в рацион питания и физическую активность.⁣⁣⠀

⁣⁣А еженедельное взвешивание больше подходит для этапа поддержания желаемого веса. Это позволяет осознанно и ответственно контролировать свой вес без излишних ежедневных переживаний, вызванных возможными колебаниями веса.⁣⁣⠀

Также Светлана отмечает, что колебания в весе⠀- это нормально и естественно. Ведь это динамический процесс. А повышение или уменьшение массы тела зависит, кроме объема съеденной пищи, от ряда факторов и их необходимо учитывать:⁣⁣⠀

  • Количества воды. Как бы это странно не звучало, но чем меньше вы пьете, тем больше воды удерживается в организме. 
  • Количества соли (натрия) в вашем рационе. 
  • Фаза месячного цикла. 
 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить суп так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 537

Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Похудение, Вес, Светлана Фус.
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