Дело не только в гигиене: стоматолог на примере объяснил, какие эмоции могут разрушать зубы

Люди придумали выражение "стиснуть зубы" не случайно. Когда мы находимся в некой стрессовой ситуации, то сжимаем челюсть, таким образом, сдерживая негативные эмоции, которые в нашем обществе принято подавлять. Такой инстинкт контролировать бывает очень сложно и это приводит к разным негативным последствиям.
Стоматолог-ортодонт Родион Крамаренко в сториз Инстаграма объяснил на примере, какие же эмоции разрушают наши зубы.
"Да, эмоции способны на многое и реально даже зубы разрушить. Быть причиной повреждения эмали. Отсюда и увеличивают шансы бактерий на развитие кариеса", - рассказал стоматолог.
Крамаренко выделил такие эмоции, как жадность, гнев и обида.
Ранее "Телеграф" писал, какие продукты питания разрушают зубную эмаль.