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Не снижение заболеваемости, а проблемы со статистикой: врач высказался о пандемии коронавируса в Украине

Не снижение заболеваемости, а проблемы со статистикой: врач высказался о пандемии коронавируса в Украине
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф

В Украина проходит третий пик первой волны коронавируса и на самом деле снижения заболеваемости не наблюдается.

Такое мнение высказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционном контроле Андрей Александрин в эфире "Украина 24". 

"Это был третий пик первой волны. Мы просто заигрались в политические игры, и какой-то хайп все уже на этом делают", - говорит он. 

В подтверждение своих слов он привел статистику за эту неделю, когда в один день было 3 тысячи заболевших, а в другой уже 8 тысяч. Причину тому он видит в проблеме со статистикой и обнаружением, а также с тем, что "все идет в ручном режиме". 

 Также Александрин заявил о давлении со стороны главного санврача страны Виктора Ляшко. 

"Я знаю, как он проводит селекторные совещания, что он там говорит по поводу обнаружения", - сказал он. 

Кроме того, по его словам, свою лепту могут привнести майские праздники, когда творятся "непонятные вещи" с тестированием. 

Александрин признал, что Украина за год усовершенствовала свою систему обнаружения инфекции, но даже не смотря на это, многие тесты проводятся методом ИФА, который не показал своей эффективности. А вот "наиболее эффективное" ПЦР-тестирование проводится не настолько массово, так как "областные лабораторные центры загружены". 

Напомним, о выходе из третьей волны пандемии ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов 7 мая. В тот день по Украине было зафиксировано 400 смертей от COVID-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Андрей Александрин.
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