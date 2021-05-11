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Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине

Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
06:37 Сегодня Телеграф

Ввиду малого количества доз вакцины против коронавируса Covid-19 в Украине для формирования "коллективного иммунитета" логично было бы прививать тех, кто еще не болел, так как у переболевших "короной" ужен должен был выработаться иммунитет.

Об этом сказала руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" (Киев), врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью интернет-изданию "OBOZREVATEL", опубликованном в понедельник, 10 мая.

"ВОЗ заявила, что для коронавирусной инфекции уровень коллективного иммунитета должен быть 70%. Если бы прививали непереболевших и даже это мизерное количество вакцин попадало людям, которые не переболели…", - сказала она.

Украина получила уже более миллиона доз вакцины против коронавируса CoronaVac

Медик отметила, что естественный иммунитет, выработанный организмом после болезни, не может быть хуже, чем искусственный – приобретенный после прививки.

"Но именно те, кто не переболел, будут составлять тот "замес" для распространения вируса", - отмечает Гук.

В качестве примера она привела украинских медиков, которые ко времени прибытия первых вакцин в Украину "все переболели – кто по разу, кто по два".

"Но тех, кто знает о факте своего заболевания, стоило бы попросить не спешить с вакцинацией и дать возможность привиться тем, кто не болел. Тогда у нас будет шанс этими маленькими дозами вакцины, которые к нам поступают, перекрыть непострадавшее население", - пояснила врач-пульмонолог.

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Она также считает правильным практику прививания людей остаточными дозами.

"Да какая разница, 65 лет человеку или не 65? Он хочет вакцинироваться, он хочет стать единицей коллективного иммунитета. Какое же в этом преступление? Да, в какой-то мере это поперек установленного списка, но чем выбросить вакцину, лучше привить", - подчеркнула Гук.

В этом контексте она также отметила необходимость пересмотра группы населения для вакцинации. "И акцентировать на том, что нет особого смысла срочно прививать тех, кто переболел – в пользу тех, кто хочет и кто не болел", - отметила медик.

Как сообщалось, по состоянию на 10 мая в Украине привито от коронавируса 863 тысячи человек, из них менее полутысячи получили обе дозы вакцины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Прививки, Вакцинация, Коронавирус, Коллективный иммунитет, Covid-19, Светлана Гук.
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