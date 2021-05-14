Секс в масках и без поцелуев: доктора дали рекомендации для свиданий в пандемию

Эксперты дали ответ на вопрос, что насколько безопасно заниматься сексом во время пандемии и стоит ли исключить поцелуи из половой жизни.

Об этом пишет The Guardian.

"Интуитивно и прагматично, что если будет много тесных контактов ртом ко рту, то это увеличит риск (передачи COVID-19, - ред.)", - говорит почетный доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Уилл Натленд.

Однако врач по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ Элеонора Дрегер подчеркивает, что до сих пор вопрос передачи коронавируса остается плохо изученным.

Несмотря на то, что COVID-19 это болезнь, которая не передается половым путем, она указывает, что вирус можно найти не только в слюне, но и в сперме и фекалиях.

В пример она также привела лихорадку Эбола, возбудитель которой оставался активным в сперме до полугода.

Из-за этого, продолжает Дрегер, оральный секс тоже может нести потенциальную опасность.

"Если вы собираетесь заняться сексом с кем-то, жидкости вашего организма будут соприкасаться с жидкостями организма другого человека. Отсутствие обмена слюной снизит риск заражения или распространения Covid, но не устранит риск полностью", - говорит она.

То же самое касается и ношения масок во время секса. Кроме того, эксперты признают: ожидать, что люди будут носить маски во время полового акта, попросту нереально.

Как сообщалось ранее, украинский врач Евгений Комаровский рассказал о важном способе профилактики коронавирусной болезни.