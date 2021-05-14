Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука
Путин впервые отреагировал на дело против своего кума Медведчука
Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)
Неизвестные в масках расстреляли авто с людьми в Одессе и скрылись, очевидцы говорят о погибшем (видео)

Секс в масках и без поцелуев: доктора дали рекомендации для свиданий в пандемию

Секс в масках и без поцелуев: доктора дали рекомендации для свиданий в пандемию
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Эксперты дали ответ на вопрос, что насколько безопасно заниматься сексом во время пандемии и стоит ли исключить поцелуи из половой жизни. 

Об этом пишет The Guardian.

"Интуитивно и прагматично, что если будет много тесных контактов ртом ко рту, то это увеличит риск (передачи COVID-19, - ред.)", - говорит почетный доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Уилл Натленд. 

Однако врач по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ Элеонора Дрегер подчеркивает, что до сих пор вопрос передачи коронавируса остается плохо изученным. 

Несмотря на то, что COVID-19 это болезнь, которая не передается половым путем, она указывает, что вирус можно найти не только в слюне, но и в сперме и фекалиях. 

В пример она также привела лихорадку Эбола, возбудитель которой оставался активным в сперме до полугода. 

Из-за этого, продолжает Дрегер, оральный секс тоже может нести потенциальную опасность. 

"Если вы собираетесь заняться сексом с кем-то, жидкости вашего организма будут соприкасаться с жидкостями организма другого человека. Отсутствие обмена слюной снизит риск заражения или распространения Covid, но не устранит риск полностью", - говорит она. 

То же самое касается и ношения масок во время секса. Кроме того, эксперты признают: ожидать, что люди будут носить маски во время полового акта, попросту нереально.

Как сообщалось ранее, украинский врач Евгений Комаровский рассказал о важном способе профилактики коронавирусной болезни

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Коронавирус, Секс, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
02 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
03 "Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)
04 Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)
05 Назван самый опасный маринад для шашлыка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарочек&quot; жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
Российские наемники обстреляли из ПТУРа машину ВСУ на Донбассе: фото последствий показали в сети
Российские наемники обстреляли из ПТУРа машину ВСУ на Донбассе: фото последствий показали в сети
Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)
Медицина здесь бессильна: сеть насмешило видео могильного чемпионата в России (видео)
&quot;Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры&quot;: в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)
"Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры": в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь