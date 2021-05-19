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Среда, 19.05.2021
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Как привести себя в форму после родов: Марина Боржемская поделилась действенными способами

Как привести себя в форму после родов: Марина Боржемская поделилась действенными способами
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская продолжает учить своих подписчиков правильному похудению.

Вслед за "уроком", как правильно тренироваться после перенесенного COVID-19, Марина рассказала женской половине своих фолловеров, как восстановить свое тело после родов и избавиться от послеродового животика. 

"Самое главное – всегда консультируйтесь со своим врачом" - отмечает Боржемская. 

Так что первый пункт - консультация у специалиста, с целью узнать, готово ли ваше тело к нагрузкам. Обычно, лёгкую гимнастику можно выполнять через 3-4 недели после родов. Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6–8 недель после родов или операции. 

Во время беременности из-за растущего плода диафрагма женщины смещается, поэтому немного меняется дыхание. Чтобы восстановить правильное дыхание и укрепить мышцы живота, спины, тазового дна и ягодиц стоит выполнять дыхательное упражнение:

  • Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.
  • Положите одну руку на пояс, а другую — на нижнюю часть живота.
  • Сделайте вдох. Руки должны почувствовать, как надувается живот.
  • На выдохе вы полностью выталкиваете воздух из живота, одновременно втягивая мышцы тазового дна.
  • Сделайте два подхода по 10 вдохов и выдохов каждый день.
 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о полезных свойствах одуванчика и поделилась рецептом салата из его листьев.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Тренер, Марина Боржемская.
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