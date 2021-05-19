Как привести себя в форму после родов: Марина Боржемская поделилась действенными способами

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская продолжает учить своих подписчиков правильному похудению.
Вслед за "уроком", как правильно тренироваться после перенесенного COVID-19, Марина рассказала женской половине своих фолловеров, как восстановить свое тело после родов и избавиться от послеродового животика.
"Самое главное – всегда консультируйтесь со своим врачом" - отмечает Боржемская.
Так что первый пункт - консультация у специалиста, с целью узнать, готово ли ваше тело к нагрузкам. Обычно, лёгкую гимнастику можно выполнять через 3-4 недели после родов. Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6–8 недель после родов или операции.
Во время беременности из-за растущего плода диафрагма женщины смещается, поэтому немного меняется дыхание. Чтобы восстановить правильное дыхание и укрепить мышцы живота, спины, тазового дна и ягодиц стоит выполнять дыхательное упражнение:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о полезных свойствах одуванчика и поделилась рецептом салата из его листьев.