Как привести себя в форму после родов: Марина Боржемская поделилась действенными способами

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская продолжает учить своих подписчиков правильному похудению.

Вслед за "уроком", как правильно тренироваться после перенесенного COVID-19, Марина рассказала женской половине своих фолловеров, как восстановить свое тело после родов и избавиться от послеродового животика.

"Самое главное – всегда консультируйтесь со своим врачом" - отмечает Боржемская.

Так что первый пункт - консультация у специалиста, с целью узнать, готово ли ваше тело к нагрузкам. Обычно, лёгкую гимнастику можно выполнять через 3-4 недели после родов. Более интенсивные физические упражнения — не ранее 6–8 недель после родов или операции.

Во время беременности из-за растущего плода диафрагма женщины смещается, поэтому немного меняется дыхание. Чтобы восстановить правильное дыхание и укрепить мышцы живота, спины, тазового дна и ягодиц стоит выполнять дыхательное упражнение:

Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.

Положите одну руку на пояс, а другую — на нижнюю часть живота.

Сделайте вдох. Руки должны почувствовать, как надувается живот.

На выдохе вы полностью выталкиваете воздух из живота, одновременно втягивая мышцы тазового дна.

Сделайте два подхода по 10 вдохов и выдохов каждый день.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала о полезных свойствах одуванчика и поделилась рецептом салата из его листьев.