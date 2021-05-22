Ребенок наелся бабушкиных таблеток и загремел в реанимацию: что делать в таких случаях

В Костополе Ровенской области в субботу, 22 мая, утром маленький мальчик наелся бабушкиных таблеток, его забрала "скорая" в реанимационное отделение областной детской больницы.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, вызов на линию "103" поступил от жительницы Костополя в 8:31 субботы.

"В 8:37 по указанному адресу прибыла врачебная бригада Костопольской подстанции экстренной медицинской помощи. Пациенту 4 года. Он был в удовлетворительном состоянии. Медики скорой промыли желудок мальчику и предоставили необходимые лекарственные средства в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

По словам матери - мальчик достал таблетки (Клофелин) бабушки и съел их.

С проблесковыми маячками пациента госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы.

"Во время транспортировки состояние ребенка ухудшилось: общая слабость, сонливость, замедленный пульс, ребенок перестал реагировать на вопросы", - говорится в сообщении.

О происшествии медики сообщили полицейским.

Ввиду того, что отравление медикаментами является одной из самых распространенных групп отравлений, в Минздраве Украины напоминают, как избежать такого отравления и уберечь от него детей, а также что делать, если все-таки отравились.

Меры, уменьшающие возможность ошибочного употребления медикаментов детьми младшего возраста:

Не называйте таблетки и таблетки при детях "конфетами", чтобы у них не сформировалось ошибочное представление о лекарствах как о "сладостях".

Храните медикаменты в недоступном для детей месте;

По возможности следует выбирать медикаменты (если они во флаконах), оборудованные специальными крышечками/колпачками, что существенно затрудняет открытие этих лекарств детьми;

Если вы собрались принять медикаменты, выложили их из флакончика, но вдруг что-то вас отвлекло (телефонный звонок и т.п.) - уберите эти лекарства с собой, чтобы ребенок случайно не потянули их в рот во время вашего отсутствия;

При подозрении, что ребенок проглотил таблетки в ваше отсутствие, но в этом вы точно не уверены - доставьте ребенка в стационар для осмотра специалиста.

Как оказать первую помощь при отравление медикаментами в домашних условиях:

Проверьте, в сознании ли человек, определите наличие пульса (на сонных артериях), дыхания. Обзор не должен превышать 10 - 15 секунд. В случае отсутствия пульса или дыхания, если умеете, немедленно начинайте реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца). Одновременно с осмотром следуетпозвать помощь и вызвать бригаду экстренной "скорой помощи" - позвонить 103.

Если пострадавший с отравлением дышит и имеет пульс, необходимо связаться с диспетчером службы неотложной помощи/медицины катастроф и сообщить о происшествии. При этом важно предоставить информацию, чем возможно отравился человек (следует проверить наличие пустых флакончиков, блистеров из-под медикаментов, посчитать их количество и дозу, вероятное время приема).

Если человек в сознательном состоянии и способен передвигаться, до приезда скорой помощи можно дать выпить ей воды (500 - 1000 мл для взрослого) и путем раздражения корня языка и/или задней стенки глотки вызвать рвоту. Обратите внимание, что это противопоказано для людей с подавленным сознанием.

Как сообщалось, в Украине могут запретить продажу лекарств несовершеннолетним.