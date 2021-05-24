"Король" листовых овощей: почему стоит добавить шпинат в свой рацион

Шпинат — это один из самых полезных овощей, о ценности которого не все знают. Не зря же этот листовой овощ во Франции называют "королем".

Шпинат - это просто кладезь полезных веществ. Овощ содержит хлорофилл, бета каротин, фолиевую кислоту, витамины Е, С, К, РР, группы В, а также калий, фосфор, магний, медь, цинк и железо. Свежие листья богаты антиоксидантами.

Диетолог Светлана Фус отмечает, что все вместе эти соединения являются поглотителями свободных радикалов, которые играют свою роль в процессе старения и развития различных заболеваний.

Также, следует помнить, что шпинат содержит и щавелевую кислоту, которая противопоказана людям с заболеваниями почек и при подагре.

Еще к "плюсам" шпината можно отнести то, что при его употреблении нормализуется состояние сосудов. Также овощ влияет на процессы кроветворения, обладает антиоксидантным и противоопухолевым действием.

Светлана Фус рекомендует употреблять шпинат 2-3 раза в неделю.

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Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус рассказала о пользе и вреде ревеня, как его правильно употреблять и в каких количествах.