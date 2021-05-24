Здоровый сон ребенка: доктор Комаровский составил памятку для родителей

Здоровый сон очень важен для ребенка, для его нормального роста и развития его мозга. А регулярный недосып может привести к болезням. Так сколько же должен спать ребенок в зависимости от его возраста?
На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский составил небольшую памятку для родителей, на которой показал время, которое нужно выделять на сон.
Еще раз отметим, что потребность во сне зависит от возраста.
Итого:
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, сколько раз в день нужно есть ребенку.