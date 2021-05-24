Здоровый сон ребенка: доктор Комаровский составил памятку для родителей

Здоровый сон очень важен для ребенка, для его нормального роста и развития его мозга. А регулярный недосып может привести к болезням. Так сколько же должен спать ребенок в зависимости от его возраста?

На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский составил небольшую памятку для родителей, на которой показал время, которое нужно выделять на сон.

Еще раз отметим, что потребность во сне зависит от возраста.

Итого:

Младенцам (4-12 месяцев) на сон нужно 12-16 часов, включая дневной сон.

Детям от 1 до 2 лет — 11-14 часов, включая дневной сон.

В возрасте 3-5 лет — 10-13 часов, включая дневной сон.

С 6 до 12 лет — 9-12 часов.

Подросткам 13-17 лет — 8-10 часов.

Ну и с 18 лет для нормального самочувствия хватает 7 часов сна.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, сколько раз в день нужно есть ребенку.