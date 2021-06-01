В Китае первый случай в мире заражения человека птичьим гриппом H10N3

В Китае в восточной провинции Цзянсу зарегистрировали первый в мире случай заражения человек птичьим гриппом H10N3.

Об этом 1 июня сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Сообщается, что "нулевым пациентом" стал 41-летний мужчина, проживающий в городе Чжэньцзян. У него появился жар в конце апреля, а через несколько месяцев почувствовал себя хуже и обратился к медикам. На данный момент его состояние стабилизировали и оно почти полностью соответствует норме.

Медики, после получения результатов анализов пациента пришли к выводу, что он был заражен H10N3. Следовательно, всех людей, которые контактировали с ним, поместили под наблюдение медиков, но ни у кого заболевания не выявили.

По информации Госкомитета КНР H10N3 не может эффективно заразить человека, поскольку он произошел от птиц.

Напомним, что 31 мая во Вьетнаме был обнаружен новый вариант коронавируса, который представляет собой гибридную форму "индийского" и "британского" штаммов.

10 мая в Индии, произошел ряд случаев, связанных с редкой инфекцией "мукормикозом", также называемой "черным грибком", среди выздоравливающих и выздоровевших от коронавируса пациентов.

28 мая в Индии умер 59-летний пациент, у которого ранее диагностировали черную, белую и желтую грибковые инфекции.