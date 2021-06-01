Европейская AstraZeneca наконец зарегистрирована в Украине: когда прибудет первая партия

В понедельник, 31 мая, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против коронавируса COVID-19 AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения. К концу недели в страну прибудет более 700 тысяч доз этой вакцины.

Об этом сообщает во вторник утром пресс-служба Минздрава.

"Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca", - говорится в информации.

В украинском министерстве отметили, что вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Евросоюз, Индия и Канада.

В этом контексте в Минздраве сообщили, что "уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca".

Вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 12 недель (рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики). Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Она будет предназначена для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

"В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd).

"Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, по состоянию на конец мая 2021 года в Украине получили первую дозу вакцины от коронавируса более 1 млн человек.

При этом после выходных в Украине вдвое увеличилось число новых случаев и смертей от COVID-19.