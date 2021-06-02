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Среда, 02.06.2021
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Страдает сердце: медики заявил о "побочке" после вакцины Pfizer

Страдает сердце: медики заявил о "побочке" после вакцины Pfizer
15:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У людей, которые прививались вакциной Pfizer, начали наблюдать небольшое количество случаев воспаления сердца.

Об этом 1 июня сообщили в Минздраве Израиля.

В свою очередь в Pfizer сообщили, что более тяжелых последствий от прививки, таких как миокардит не наблюдалось.

При этом в Израиле с декабря 2020 по май 2021 зарегистрировали 275 человек с миокардитом, среди 5 миллионов прошедших вакцинацию.

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По данным исследования большая часть пациентов после выявления воспаления сердца оставались в больнице в течении около 4 дней, при том, что у 95 процентов из них была легка форма заболевания. В результате была установлена связь между второй дозой Pfizer и появлением миокардита среди мужчин от 16 до 30 лет.

Отметим, что около 55% населения Израиля уже прошли вакцинацию. С 1 июня отменили ограничения на соцдистанции и необходимость в специальных пропусках на вакцинацию для входа в определенные рестораны и заведения.

Напомним, что ранее украинский врач сравнил коронавирус с коктейлем и объяснил, чем он похожи.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Сердце, Вакцина, Pfizer.
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