Страдает сердце: медики заявил о "побочке" после вакцины Pfizer

У людей, которые прививались вакциной Pfizer, начали наблюдать небольшое количество случаев воспаления сердца.

Об этом 1 июня сообщили в Минздраве Израиля.

В свою очередь в Pfizer сообщили, что более тяжелых последствий от прививки, таких как миокардит не наблюдалось.

При этом в Израиле с декабря 2020 по май 2021 зарегистрировали 275 человек с миокардитом, среди 5 миллионов прошедших вакцинацию.

По данным исследования большая часть пациентов после выявления воспаления сердца оставались в больнице в течении около 4 дней, при том, что у 95 процентов из них была легка форма заболевания. В результате была установлена связь между второй дозой Pfizer и появлением миокардита среди мужчин от 16 до 30 лет.

Отметим, что около 55% населения Израиля уже прошли вакцинацию. С 1 июня отменили ограничения на соцдистанции и необходимость в специальных пропусках на вакцинацию для входа в определенные рестораны и заведения.

Напомним, что ранее украинский врач сравнил коронавирус с коктейлем и объяснил, чем он похожи.