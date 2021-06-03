Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
Мустафа Джемилев о будущем Крыма: Россия пускает в ход в шантаж и угрозы, хотя участие в Крымской платформе предложили даже ей
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)

Бананы нужно мыть, а шкурку от киви можно есть: интересные факты о фруктах и ягодах

Бананы нужно мыть, а шкурку от киви можно есть: интересные факты о фруктах и ягодах
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наступило лето, а это значит, что начинается фруктово-ягодный сезон. Однако ни коронавирус, ни другие вирусы никто не отменял. Чтобы не "попасть в ловушку" нужно знать, как правильно мыть фрукты/овощи/ягоды перед употреблением. 

Семейный врач Мария Гунькало на странице украинских врачей-блогеров в Инстаграм назвала 7 таких правил и поделилась интересными фактами о фруктах и овощах. 

  • Перед мытьем обязательно нужно мыть руки, не менее 20 секунд. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Продукты стоит хорошо промывать в проточной воде. Если продукт имеет несъедобную кожуру (банан, авокадо, цитрусовые, ананас и др.) Перед употреблением и чисткой его также необходимо мыть. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Интересный факт: грибы и киви имеют съедобную кожуру, а мытье ягод требует дополнительного внимания - лучше промывать их в дуршлаге. 

  • Салат и листья нужно мыть в миске с холодной водой и тщательно промывать.⠀⠀⠀⠀

  • Всегда выбирайте продукцию, которая не повреждена. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Если вы покупаете предварительно нарезанные фрукты/овощи, обратите внимание на их хранение.

  • Не используйте мыло или любой моющее средство. 

  • Во время мытья корнеплодов (картофеля, моркови), огурцов или дыни можно использовать овощную щетку или губку, чтобы лучше удалить грязь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Высушить продукты можно бумажным полотенцем.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Українські лікарі блогери (@sviy.doc)

Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус развеяла миф о питании после шести и рассказала, когда правильно ужинать, чтобы не наносить вред здоровью и фигуре. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

Все по теме:

Питание, Здоровье, Фрукты, Овощи, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
02 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
03 Суд Киева арестовал имущество Шария: первые подробности
04 "Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
05 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
&quot;Государством так же руководит&quot;: признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
&quot;Око за око, зуб за зуб&quot;: в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь