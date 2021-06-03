Бананы нужно мыть, а шкурку от киви можно есть: интересные факты о фруктах и ягодах

Наступило лето, а это значит, что начинается фруктово-ягодный сезон. Однако ни коронавирус, ни другие вирусы никто не отменял. Чтобы не "попасть в ловушку" нужно знать, как правильно мыть фрукты/овощи/ягоды перед употреблением.

Семейный врач Мария Гунькало на странице украинских врачей-блогеров в Инстаграм назвала 7 таких правил и поделилась интересными фактами о фруктах и овощах.

Перед мытьем обязательно нужно мыть руки, не менее 20 секунд. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Продукты стоит хорошо промывать в проточной воде. Если продукт имеет несъедобную кожуру (банан, авокадо, цитрусовые, ананас и др.) Перед употреблением и чисткой его также необходимо мыть. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Интересный факт: грибы и киви имеют съедобную кожуру, а мытье ягод требует дополнительного внимания - лучше промывать их в дуршлаге.

Салат и листья нужно мыть в миске с холодной водой и тщательно промывать.⠀⠀⠀⠀

Всегда выбирайте продукцию, которая не повреждена. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Если вы покупаете предварительно нарезанные фрукты/овощи, обратите внимание на их хранение.

Не используйте мыло или любой моющее средство.

Во время мытья корнеплодов (картофеля, моркови), огурцов или дыни можно использовать овощную щетку или губку, чтобы лучше удалить грязь. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Высушить продукты можно бумажным полотенцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українські лікарі блогери (@sviy.doc)

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