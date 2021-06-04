Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара

Украину может накрыть новая волна коронавируса, которая, вероятно, начнется уже грядущей осенью.

Об этом заявил известный семейный врач Тарас Жиравецкий, пишут Новини.LIVE.

Эксперт убежден, что летом ситуация с ковидом будет стабильной, а вот осенью возможно обострение.

"Возможно, не в таком масштабе, как было в прошлом году. Если сейчас у нас 1200 госпитализаций в сутки, что тоже немало, то осенью эта цифра может увеличиться вдвое. Надеюсь, до 5 тысяч не дойдем. Думаю, что распространения такими темпами, как было раньше, уже не будет", - считает Жиравецкий.

По его подсчетам, коронавирусом в нашей стране могло переболеть уже 50% украинцев.

Напомним, эксперты, которые работают над коллективным иммунитетом к коронавирусу, осуществили прорыв в изучении ковида на клеточном уровне.