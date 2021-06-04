IQOS и другие системы нагрева табака не менее вредны, чем обычные сигареты, но отказаться от них сложнее - исследование

Исследования показывают, что альтернативные курительные изделия не на много безопаснее, чем обычные сигареты. Она также могут вызывать повреждения кровеносных сосудов и другие серьезные проблемы со здоровьем. Вдобавок, оказывается, что бросить их курить намного сложнее.
Более подробно ситуация с системами нагревания табака описана в статье на сайте Healthline, перевод которой приводит "Телеграф".
Устройства, которые нагревают табак, но не сжигают его для доставки никотина, могут быть незначительно менее вредными для здоровья, чем курение сигарет.
И они точно не являются абсолютно безопасными.
Как и курение, системы нагревания табака, способствуют эндотелиальной дисфункции и повреждению оболочки кровеносных сосудов.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Thorax, это может привести к образованию бляшек, сужению артерий и другим проблемам.
Кроме того, хотя эти продукты иногда рекламируются как средство для отказа от курения, а также как "менее вредная" альтернатива курению сигарет, другое исследование показало, что пользователи этих продуктов могут с меньшей вероятностью бросить их, чем те, кто курит только обычные сигареты.
Альтернативные курительные изделия, находятся между традиционными сигаретами и электронными устройствами для вейпинга.
Как и сигареты, они получают никотин непосредственно из табака, но поскольку они не сжигают табачные листья, они не вызывают появление некоторых других химических веществ, как при курении.
В недавнем небольшом неэкспериментальном исследовании исследователи сравнили эндотелиальную дисфункцию, окислительный стресс и активацию тромбоцитов у 20 некурящих, 20 курильщиков сигарет с большим стажем и 20 людей, которые долгое время использовали альтернативные способы потребления табака.
Пользователи сигарет выкуривали в среднем 13 сигарет в день в течение 3,5 лет, в то время как те, кто использовал альтернативные курительные изделия, прибегали к ним около 11 раз в день в среднем в течение 5 лет.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с некурящими людьми, в обоих случаях, и у курящих, с одной стороны, и у людей использующих альтернативные способы потребления табака, с другой стороны, отмечались сниженная функция эндотелия, повышенный окислительный стресс и высокий уровень активации тромбоцитов, что может вызывать свертывание крови и кровотечение.
Исследователи также выяснили, что риск эндотелиальной дисфункции был одинаковым как для людей, которые употребляли традиционные сигареты, так и для тех, кто курил альтернативные продукты, не использующие сжигание табака.
В комментариях к исследованию Ирина Петраче, пульмонолог из Национального еврейского центра здравоохранения в Денвере, Колорадо, и Эстер де Бур, пульмонолог из Университета Колорадо, сказали, что, несмотря на небольшой размер исследования и другие ограничения, "результаты являются биологически правдоподобными, учитывая токсическое воздействие одного никотина на эндотелий и подтверждают заявление органов здравоохранения о том, что замена сжигания табака другими способами его потребления может не быть значительно менее опасной".
Согласно второму исследованию программы отказа от курения, которая была предложена мужчинам в Японии, оказалось, что бросить курить альтернативные продукты труднее, чем сигареты.
В целом по программе, показатель отказа от курения составил 29 процентов. Он включал информацию о прекращении курения, консультировании, лекарстве для отказа от курения - варениклине, и заместительной никотиновой терапии.
Люди, которые выбрали фармакологическую поддержку, консультирование или и то и другое, успешно бросали курить чаще, чем люди, которые не принимали такую поддержку.
Например, курильщикам, принимавшим варениклин (продаваемый как Chantix и Champix) удавалось бросить курить в три раза чаще, чем тем, кто не принимал это лекарство.
Тем не менее, участники исследования, которые использовали исключительно системы нагревания табака, или использовали как сигареты, так и системы нагревания табака, имели на 23 процента меньше шансов бросить курить, чем те, кто курил только сигареты.
Эти исследования дополняют "растущее количество доказательств того, что [альтернативные курительные продукты], не безопаснее, чем [обычные сигареты], и предлагают настоятельные рекомендации не использовать табак в любом виде", - заявляют Петраче и де Боер.
В 2019 году Американская ассоциация кардиологов выпустила рекомендацию, призывающую усилить федеральное регулирование таких систем доставки никотина, как системы нагревания табака.
"Хотя в таких устройствах, как IQOS, табак нагревается, но не сжигается, эти продукты генерируют обнаруживаемые уровни вредных и потенциально вредных компонентов, таких как летучие органические соединения, полициклические ароматические углеводороды и угарный газ, хотя и на более низких уровнях, чем сигаретный дым".
"Поскольку не существует безопасного порога воздействия этих вредных и потенциально вредных компонентов, альтернативные курительные изделия должны быть включены во все комплексные законы о запрете курения и другие стратегии борьбы с табаком", - говорится в сообщении ассоциации.
Однако в 2020 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило компании Philip Morris, производителю IQOS, заявить в своей рекламе, что переход от обычных сигарет к системам нагревания табака может снизить воздействие вредных химических веществ на потребителей.
"Примечательно, что FDA не разрешило IQOS рекламировать себя как систему, снижающую риски для здоровья, связанные с курением сигарет, заявив, что нет достаточных доказательств в поддержку этого утверждения", - говорится в отчете программы по отказу от курения и профилактике курения организации "Truth Initiative".
"Беспокойство вызывает то, что пользователи могут предположить, что разрешенное утверждение о "снижении воздействия" может означать "снижение риска" и это может стимулировать использование IQOS, особенно среди тех, кто раньше не использовал никотиновые продукты", - говорится в отчете.
Ранее "Телеграф" писал о том, как корпорации присаживают детей на электронные сигареты.