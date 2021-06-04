IQOS и другие системы нагрева табака не менее вредны, чем обычные сигареты, но отказаться от них сложнее - исследование

Исследования показывают, что альтернативные курительные изделия не на много безопаснее, чем обычные сигареты. Она также могут вызывать повреждения кровеносных сосудов и другие серьезные проблемы со здоровьем. Вдобавок, оказывается, что бросить их курить намного сложнее.

Более подробно ситуация с системами нагревания табака описана в статье на сайте Healthline, перевод которой приводит "Телеграф".

Устройства, которые нагревают табак, но не сжигают его для доставки никотина, могут быть незначительно менее вредными для здоровья, чем курение сигарет.

И они точно не являются абсолютно безопасными.

Как и курение, системы нагревания табака, способствуют эндотелиальной дисфункции и повреждению оболочки кровеносных сосудов.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Thorax, это может привести к образованию бляшек, сужению артерий и другим проблемам.

Кроме того, хотя эти продукты иногда рекламируются как средство для отказа от курения, а также как "менее вредная" альтернатива курению сигарет, другое исследование показало, что пользователи этих продуктов могут с меньшей вероятностью бросить их, чем те, кто курит только обычные сигареты.

Не сигареты, но и не вейпинг

Альтернативные курительные изделия, находятся между традиционными сигаретами и электронными устройствами для вейпинга.

Как и сигареты, они получают никотин непосредственно из табака, но поскольку они не сжигают табачные листья, они не вызывают появление некоторых других химических веществ, как при курении.

В недавнем небольшом неэкспериментальном исследовании исследователи сравнили эндотелиальную дисфункцию, окислительный стресс и активацию тромбоцитов у 20 некурящих, 20 курильщиков сигарет с большим стажем и 20 людей, которые долгое время использовали альтернативные способы потребления табака.

Пользователи сигарет выкуривали в среднем 13 сигарет в день в течение 3,5 лет, в то время как те, кто использовал альтернативные курительные изделия, прибегали к ним около 11 раз в день в среднем в течение 5 лет.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с некурящими людьми, в обоих случаях, и у курящих, с одной стороны, и у людей использующих альтернативные способы потребления табака, с другой стороны, отмечались сниженная функция эндотелия, повышенный окислительный стресс и высокий уровень активации тромбоцитов, что может вызывать свертывание крови и кровотечение.

Исследователи также выяснили, что риск эндотелиальной дисфункции был одинаковым как для людей, которые употребляли традиционные сигареты, так и для тех, кто курил альтернативные продукты, не использующие сжигание табака.

В комментариях к исследованию Ирина Петраче, пульмонолог из Национального еврейского центра здравоохранения в Денвере, Колорадо, и Эстер де Бур, пульмонолог из Университета Колорадо, сказали, что, несмотря на небольшой размер исследования и другие ограничения, "результаты являются биологически правдоподобными, учитывая токсическое воздействие одного никотина на эндотелий и подтверждают заявление органов здравоохранения о том, что замена сжигания табака другими способами его потребления может не быть значительно менее опасной".

Бросить курить тоже может быть труднее

Согласно второму исследованию программы отказа от курения, которая была предложена мужчинам в Японии, оказалось, что бросить курить альтернативные продукты труднее, чем сигареты.

В целом по программе, показатель отказа от курения составил 29 процентов. Он включал информацию о прекращении курения, консультировании, лекарстве для отказа от курения - варениклине, и заместительной никотиновой терапии.

Люди, которые выбрали фармакологическую поддержку, консультирование или и то и другое, успешно бросали курить чаще, чем люди, которые не принимали такую поддержку.

Например, курильщикам, принимавшим варениклин (продаваемый как Chantix и Champix) удавалось бросить курить в три раза чаще, чем тем, кто не принимал это лекарство.

Тем не менее, участники исследования, которые использовали исключительно системы нагревания табака, или использовали как сигареты, так и системы нагревания табака, имели на 23 процента меньше шансов бросить курить, чем те, кто курил только сигареты.

Эти исследования дополняют "растущее количество доказательств того, что [альтернативные курительные продукты], не безопаснее, чем [обычные сигареты], и предлагают настоятельные рекомендации не использовать табак в любом виде", - заявляют Петраче и де Боер.

Сомнительный маркетинг

В 2019 году Американская ассоциация кардиологов выпустила рекомендацию, призывающую усилить федеральное регулирование таких систем доставки никотина, как системы нагревания табака.

"Хотя в таких устройствах, как IQOS, табак нагревается, но не сжигается, эти продукты генерируют обнаруживаемые уровни вредных и потенциально вредных компонентов, таких как летучие органические соединения, полициклические ароматические углеводороды и угарный газ, хотя и на более низких уровнях, чем сигаретный дым".

"Поскольку не существует безопасного порога воздействия этих вредных и потенциально вредных компонентов, альтернативные курительные изделия должны быть включены во все комплексные законы о запрете курения и другие стратегии борьбы с табаком", - говорится в сообщении ассоциации.

Однако в 2020 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило компании Philip Morris, производителю IQOS, заявить в своей рекламе, что переход от обычных сигарет к системам нагревания табака может снизить воздействие вредных химических веществ на потребителей.

"Примечательно, что FDA не разрешило IQOS рекламировать себя как систему, снижающую риски для здоровья, связанные с курением сигарет, заявив, что нет достаточных доказательств в поддержку этого утверждения", - говорится в отчете программы по отказу от курения и профилактике курения организации "Truth Initiative".

"Беспокойство вызывает то, что пользователи могут предположить, что разрешенное утверждение о "снижении воздействия" может означать "снижение риска" и это может стимулировать использование IQOS, особенно среди тех, кто раньше не использовал никотиновые продукты", - говорится в отчете.

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