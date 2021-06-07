Что "убивает" волосы летом: парикмахер объяснила, почему в жару страдает ваша шевелюра

Оказывается, что самый "денежный" месяц в салонах красоты это сентябрь, ведь все девушки бегут к стилисту "исправлять" то, что "натворило лето".
Парикмахер Лена BARLY на своей странице в Инстаграм рассказал, что же именно "убивает" наши волосы в жаркую пору.
Первое - это соленая вода. Соль дает ощущение сухих и шершавых волос. Волосы быстрее рвутся и секутся, когда соль остается на них.
Второе - бассейн. 90% бассейнов очищают воду с хлором, даже если не так, то все дезинфекторы в воде на волосы влияют негативно.
И третье - это солнце. Солнце очень вредно для волос. Механизмы этого повреждения сложны, но это примерно, как обесцвечивание волос. И даже шляпы не помогут.
Также, Елена поделилась секретом, как уменьшить воздействие некоторых из этих пунктов.
"Если волосы сначала смочить пресной водой, а потом пойти купаться в соленую или бассейн, они становятся более сильными, соль и хлор не так "прилипают", - пишет парикмахер.
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Ранее, "Телеграф" писал, что диетолог Светлана Фус назвала самые распространенные причины, почему мы "теряем" волосы.