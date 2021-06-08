Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Законопроект Зеленского вызвал "фурор" в России: что о нем известно
Законопроект Зеленского вызвал "фурор" в России: что о нем известно
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
Арестович про Зеленского: "У него есть яйца!"
Арестович про Зеленского: "У него есть яйца!"
"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)
"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)

США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера: что о нем известно

США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера: что о нем известно
15:13 Сегодня Телеграф

У пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, появилась небольшая надежда. Речь идет о новом препарате, одобренном в США.

Издание Aljazeera публикует статью, в которой рассказывает о разработке и применении нового лекарства. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

В понедельник представители министерства здравоохранения США одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера - первое почти за 20 лет - вселив надежду в 6,2 миллиона американцев и многих других людей во всем мире в возрасте старше 65 лет, страдающих болезнью головного мозга.

Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) объявило, что одобрило лекарство под названием "Aducanumab" для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Это единственный препарат, одобренный регулирующими органами США для лечения основной причины заболевания - накопления жирового налета в головном мозге. Клинические испытания нового препарата, разработанного компанией Biogen Inc, показали уменьшение бляшек, что помогает замедлить ослабление умственных способностей.

Однако одобрение препарата Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) вызывает споры из-за предупреждений независимых экспертов о том, что лечение не работает. FDA требует от компании Biogen проведения дополнительных клинических испытаний для подтверждения ожидаемого эффекта от препарата.

Группы, представляющие пациентов с болезнью Альцгеймера и их семьи, заявили, что любая новая терапия - даже та, которая приносит всего лишь небольшую пользу - требует подтверждения и одобрения.

Компания Biogen не раскрыла цену сразу, хотя по оценкам аналитиков, лекарство может стоить от 30 до 50 тыс долларов лечение в течение года.

Предварительный анализ, проведенный некоммерческим Институтом клинико-экономической экспертизы, показал, что лекарство должно стоить от 2,5 до 8,3 тыс долларов в год. Это будет хорошая стоимость, учитывая "небольшое общее улучшение здоровья", о чем говорят исследования компании.

Новое лекарство изготовлено из живых клеток, которые нужно будет вводить путем инфузии в кабинете врача или в больнице. Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера приветствовала это решение как исторический шаг вперед.

Исследователи не до конца понимают, что вызывает болезнь Альцгеймера, но есть широкое согласие с тем, что бляшка в головном мозге, на которую воздействует "Aducanumab", является лишь одним из факторов.

Все больше данных свидетельствует о том, что семейный анамнез, образование и хронические состояния, такие как диабет и болезни сердца, также могут играть определенную роль в склонности к заболеванию.

"Это всего лишь одна часть головоломки, и я думаю, что все другие варианты также необходимо проверить и изучить", - сказал изданию "Associated Press" доктор Рональд Петерсен, специалист по деменции из клиники Майо, который консультировал компанию Biogen и других производителей лекарств.

В ноябре независимая группа неврологических экспертов Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами единогласно ответила "нет" на ряд вопросов о том,  была ли доказана эффективность препарата данными единственного отчета, представленного компанией Biogen.

Компания Biogen приостановила два исследования препарата в 2019 году после того, как неутешительные результаты показали, что "Aducanumab", продаваемый компанией Biogen под названием "Aduhelm", не сможет существенно замедлить снижение умственной и функциональной активности у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 167

Все по теме:

Болезнь Альцгеймера, Лекарство, Aducanumab, Aduhelm.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 У Байдена после разговора с Зеленским интересно высказались о встрече с Путиным
03 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
04 У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
05 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского приписали Байдену слова, которых он не говорил: подробности
У Зеленского приписали Байдену слова, которых он не говорил: подробности
В тройке лидеров Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали бы украинцы на выборах президента (инфографика)
В тройке лидеров Зеленский, Порошенко и Тимошенко: как проголосовали бы украинцы на выборах президента (инфографика)
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
&quot;Бджілка&quot; Алина Гросу празднует 26-летие: как менялась певица, которая прославилась еще ребенком (фото, видео)
"Бджілка" Алина Гросу празднует 26-летие: как менялась певица, которая прославилась еще ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь