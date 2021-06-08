США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера: что о нем известно

У пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, появилась небольшая надежда. Речь идет о новом препарате, одобренном в США.

Издание Aljazeera публикует статью, в которой рассказывает о разработке и применении нового лекарства. "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

В понедельник представители министерства здравоохранения США одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера - первое почти за 20 лет - вселив надежду в 6,2 миллиона американцев и многих других людей во всем мире в возрасте старше 65 лет, страдающих болезнью головного мозга.

Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) объявило, что одобрило лекарство под названием "Aducanumab" для пациентов с болезнью Альцгеймера.

Это единственный препарат, одобренный регулирующими органами США для лечения основной причины заболевания - накопления жирового налета в головном мозге. Клинические испытания нового препарата, разработанного компанией Biogen Inc, показали уменьшение бляшек, что помогает замедлить ослабление умственных способностей.

Однако одобрение препарата Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) вызывает споры из-за предупреждений независимых экспертов о том, что лечение не работает. FDA требует от компании Biogen проведения дополнительных клинических испытаний для подтверждения ожидаемого эффекта от препарата.

Группы, представляющие пациентов с болезнью Альцгеймера и их семьи, заявили, что любая новая терапия - даже та, которая приносит всего лишь небольшую пользу - требует подтверждения и одобрения.

Компания Biogen не раскрыла цену сразу, хотя по оценкам аналитиков, лекарство может стоить от 30 до 50 тыс долларов лечение в течение года.

Предварительный анализ, проведенный некоммерческим Институтом клинико-экономической экспертизы, показал, что лекарство должно стоить от 2,5 до 8,3 тыс долларов в год. Это будет хорошая стоимость, учитывая "небольшое общее улучшение здоровья", о чем говорят исследования компании.

Новое лекарство изготовлено из живых клеток, которые нужно будет вводить путем инфузии в кабинете врача или в больнице. Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера приветствовала это решение как исторический шаг вперед.

Исследователи не до конца понимают, что вызывает болезнь Альцгеймера, но есть широкое согласие с тем, что бляшка в головном мозге, на которую воздействует "Aducanumab", является лишь одним из факторов.

Все больше данных свидетельствует о том, что семейный анамнез, образование и хронические состояния, такие как диабет и болезни сердца, также могут играть определенную роль в склонности к заболеванию.

"Это всего лишь одна часть головоломки, и я думаю, что все другие варианты также необходимо проверить и изучить", - сказал изданию "Associated Press" доктор Рональд Петерсен, специалист по деменции из клиники Майо, который консультировал компанию Biogen и других производителей лекарств.

В ноябре независимая группа неврологических экспертов Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами единогласно ответила "нет" на ряд вопросов о том, была ли доказана эффективность препарата данными единственного отчета, представленного компанией Biogen.

Компания Biogen приостановила два исследования препарата в 2019 году после того, как неутешительные результаты показали, что "Aducanumab", продаваемый компанией Biogen под названием "Aduhelm", не сможет существенно замедлить снижение умственной и функциональной активности у пациентов с болезнью Альцгеймера.