Аспирин при коронавирусе: ученые развеяли миф о популярном средстве во время COVID-19

Британские медики сделали важное заявление о лечении ковида аспирином, который включен в медицинские протоколы во многих странах. Согласно масштабному исследованию, это лекарство не улучшает выживаемость госпитализированных с COVID-19, и назначать его, если такой пациент не принимал препарат по другим причинам до коронавируса, нет нужды.

Об этом со ссылкой на экспертов из Оксфордского университета пишет CNBC.

Сообщается, что с ноября 2020-го по март 2021 года в исследовании британцев принимали участие около 15 000 пациентов: 7351 получал аспирин (150 мг раз в сутки), а 7541 человек лечился без этого препарата.

Теперь медики рапортуют, что им не удалось доказать, что аспирин хоть как-то снижает риски и уберегает инфицированных от смерти или аппарата ИВЛ. Значимой разницы в 28-дневной смертности (17% в группе "аспирин" и 17% – в плацебо-группе) эксперты не увидели.

Впрочем, у тех пациентов, которые принимали аспирин в больнице, продолжительность госпитализации была чуть короче (на 1%).

Напомним, медики, которые сейчас спасают пациентов с коронавирусом в Индии, выявили новые симптомы, которые, по их мнению, могут быть связаны с местным штаммом ковида "Дельта".