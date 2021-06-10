Нужно ли бояться черной плесени при COVID-19 украинцам: Комаровский развеял миф (видео)

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, который ранее поделился правилами поведения во время грозы, подробно высказался о мукормикозе - грибке, более известном как "черная плесень", ставшая в Индии серьезной угрозой.

На своем YouTube-канале Комаровский рассказал, есть ли повод для беспокойство и при каких обстоятельствах им действительно можно заразиться.

Мукормикоз относится к инфекциям, вызываемым разнообразными видами грибов порядка Мукоровые. Это грибы, которые и образуют плесень, а вот споры этой плесени могут контактировать с кожей, слизистой оболочкой, их можно вдохнуть, вызвав при этом болезнь мукоромикоз. В народе у него есть "страшные синонимы", такие как "черная плесень" и "черный грибок" ( его можно увидеть на заплесневелом хлебе, стенах).

По словам врача, мукормикоз наиболее распространен среди людей с очень ослабленным иммунитетом, ВИЧ/СПИД, у пациентов, принимающих препараты, которые угнетают иммунную систему (Дексамитазон и другие стероиды, использующиеся для лечения коронавируса).

"Неудивительно, что тогда, когда именно кортикостероиды стали жраться людьми и назначаться врачами направо и налево без всяких показаний, просто для того, чтобы снять с себя ответственность на амбулаторном этапе лечения, причем в больших дозах и надолго. Но одного угнетения иммунной системы мало", - объяснил Комаровский, дополнил факторами риска заражения грибком при сахарном диабете II типа (связан с ожирением), онкологии, при любом состоянии, когда снижено количество лейкоцитов (трансплантация органов, пересадка стволовых клеток), при употреблении наркотических препаратов, голодании (когда есть дефицит белка), высоком уровне железа в организме (гемохроматоз), метаболическом ацидозе (нарушение кислотно-основного состояния крови).

Когда вышеуказанные факторы сочетались с друг другом в Индии, это и стало причиной всплеска заболевания, объяснил Комаровский. Если для вас эти все факторы актуальны - вы должны быть очень бдительны: обследоваться у врача; контролировать сахар; ни "есть гормоны", когда их не назначают; быть осторожным с почвой; защищать дыхательные пути.

"Это не смертельно, если вовремя диагностируется заболевания, если есть средства и доступ к противогрибковым антибиотикам, которые очень недешевые и которые водятся внутривенно, очень длительным курсом. Особых оснований для паники нет. Шансы на эту болезнь очень невелики у человека, который имеет базовую информацию", - подытожил телеведущий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Индии умер мужчина, у которого было обнаружено три вида грибка.