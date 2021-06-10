Когда постоянно тянет на сладкое: Светлана Фус назвала причины

Украинский диетолог Светлана Фус, которая недавно рассказала, как предотвратить вечерний голод, назвала причины постоянной тяги к сладкому, а также поделилась советами, что делать в такой ситуации.

Причин такой тяги достаточно много, - пишет эксперт в Инстаграме:

Чувство голода

Низкокалорийное питание, недостаток минеральных веществ

Стресс и недосыпание

Заболевания

Психологические причины. Это далеко не весь список. И каждую из причин нужно разбирать отдельно. Но с чего можно начать.

По словам Фус, необходимо точно понимать, что ваша пища удовлетворяет все ваши физиологические потребности. Для этого нужно начать вести пищевой дневник, по которому вы сразу поймете, какая еда у вас в рационе чаще всего, как вы распределяете ее в течении дня, после чего вам хочется сладкого больше всего и, наконец, сколько реально сладостей вы съедаете. Оценив ситуацию, можно начинать ее исправлять.

Сначала приведите свой рацион в соответствие вашим потребностям. Будете насыщаться на каждый прием пищи и не испытывать постоянного чувства голода, будет меньше хотеться сладкого.

Также нужно проследить, после какого приема пищи вы больше всего хотите почувствовать сладкий вкус. Постарайтесь добавить в этот прием немного сладких фруктов.

Уберите из рациона все сладкие напитки. Пейте достаточное количество воды.

Если изменения в рационе не дадут желаемого результата, диетолог советует обратиться за помощью к специалистам, которые помогут выяснить причину и решить проблему тяги к сладкому.

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