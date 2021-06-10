Когда постоянно тянет на сладкое: Светлана Фус назвала причины

Украинский диетолог Светлана Фус, которая недавно рассказала, как предотвратить вечерний голод, назвала причины постоянной тяги к сладкому, а также поделилась советами, что делать в такой ситуации.
Причин такой тяги достаточно много, - пишет эксперт в Инстаграме:
По словам Фус, необходимо точно понимать, что ваша пища удовлетворяет все ваши физиологические потребности. Для этого нужно начать вести пищевой дневник, по которому вы сразу поймете, какая еда у вас в рационе чаще всего, как вы распределяете ее в течении дня, после чего вам хочется сладкого больше всего и, наконец, сколько реально сладостей вы съедаете. Оценив ситуацию, можно начинать ее исправлять.
Сначала приведите свой рацион в соответствие вашим потребностям. Будете насыщаться на каждый прием пищи и не испытывать постоянного чувства голода, будет меньше хотеться сладкого.
Также нужно проследить, после какого приема пищи вы больше всего хотите почувствовать сладкий вкус. Постарайтесь добавить в этот прием немного сладких фруктов.
Уберите из рациона все сладкие напитки. Пейте достаточное количество воды.
Если изменения в рационе не дадут желаемого результата, диетолог советует обратиться за помощью к специалистам, которые помогут выяснить причину и решить проблему тяги к сладкому.
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