Скачать
Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На Западе многие лояльны к РФ, потому что Кремль трудоустраивает бывших топ-политиков Европы у себя, – генерал
На Западе многие лояльны к РФ, потому что Кремль трудоустраивает бывших топ-политиков Европы у себя, – генерал
Толчок Украине и повышение ставок США: о чем говорят итоги саммита НАТО в Брюсселе
Толчок Украине и повышение ставок США: о чем говорят итоги саммита НАТО в Брюсселе
Денежный вопрос: может ли встреча Байдена с Путиным сказаться на курсе валют
Денежный вопрос: может ли встреча Байдена с Путиным сказаться на курсе валют
Генерал объяснил, может ли встреча Байдена с Путиным дать толчок в решении вопроса Донбасса
Генерал объяснил, может ли встреча Байдена с Путиным дать толчок в решении вопроса Донбасса

Можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса и какой препарат лучше выбрать

Можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса и какой препарат лучше выбрать
05:46 Сегодня Телеграф

В МОЗ Украины ответили на вопрос, можно ли вакцинироваться против коронавируса беременным женщинам и кормящим мамам.

На официальной странице министерства в "Фейсбуке" отмечается, что женщины в положении могут труднее переносить COVID-19. Кроме того, они не участвовали в клинических исследованиях вакцин от коронавируса. 

Впрочем, продолжают в МОЗ, имеющиеся антиковидные вакцины не содержат живого микроорганизма и в исследовании на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности. Поэтому, если женщина имеет высокий риск заболеть COVID-19, нужно обсудить возможность вакцинации с доктором, и если польза превышает риски, то можно сделать прививку исключительно мРНК-вакциной. В Украине это Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Эксперты говорят, что кормящие мамы могут прививаться и другими вакцинами, в том числе и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Стоит также отметить, что в инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, которую тоже используют в Украине, прививки ней беременных и женщин, которые кормят грудным молоком, значатся под запретом.

Напомним, по соседству с Украиной - в РФ - новая вспышка коронавируса в связи со множеством не изученных ранее российских мутаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 164

Все по теме:

МОЗ, Вакцинация, Беременные, Коронавирус, Кормящие мамы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других сценариев уже нет": названы сроки получения Украиной ПДЧ в НАТО
02 Мощный ливень смывает асфальт, заборы и людей: Днепр встал из-за непогоды (фото, видео)
03 "Циркуль ходячий": Волочкова даже на серьезной встрече не удержалась от шпагата (фото, видео)
04 Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)
05 Авакова могут уволить уже через несколько месяцев - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)
Роналду побил бомбардирский рекорд Платини на Евро (видео)
Участник акции ОПЗЖ нелепо &quot;спалился&quot;: &quot;Платили просто...&quot; (видео)
Участник акции ОПЗЖ нелепо "спалился": "Платили просто..." (видео)
Толкнул велосипедиста под грузовик и лег спать в траве: нетрезвый мужчина стал причиной трагедии в Киеве (эксклюзивные фото)
Толкнул велосипедиста под грузовик и лег спать в траве: нетрезвый мужчина стал причиной трагедии в Киеве (эксклюзивные фото)
Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь