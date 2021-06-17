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Борщевик Сосновского, белладонна и дурман: аллерголог рассказал, контакта с какими растениями стоит избегать

Борщевик Сосновского, белладонна и дурман: аллерголог рассказал, контакта с какими растениями стоит избегать
06:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Помимо различных насекомых или змей, опасность в себе таят и "источники кислорода" - растения. Существует много видов, которые могут навредить здоровью человека. И речь тут не только об опасных ягодах или фруктах.

Аллерголог Майя Руселевич на своей странице в Инстаграме назвала топ-10 самых опасных представителей флоры, от которых лучше держаться подальше. А чтобы было понятней, она также прикрепила к посту фото каждого растения. 

  • Борщевик Сосновского

Растет в парках, лесах, на берегах рек и даже на дачах, во дворах домов. Узнать его легко - он вырастает до 3 м в высоту. Самыми опасными считаются листья растения - вызывают ожоги и контактный дерматит, фотодерматит.

Борщевик Сосновского

  • Болиголов пятнистый

Растет на пустырях, в лесу, у дорог, заборов, на огородах, по склонам оврагов и возле железных дорог. У этого растения опасны листья, стебли и цветки, а также... его запах (вызывает головные боли).

Болиголов пятнистый

  • Белладонна

Растет повсеместно, особенно много ее в Карпатах на полянах. Привлекает своими красивыми цветами и ягодами черного цвета, но их проглатывание опасно!

Белладонна

  • Лютик («куриная слепота»)

Его очень много в селах, на лугах. У этого цветка опасен сок, особенно нужно оберегать от него сетчатку глаз, а попадание на кожу вызывает контактный дерматит.

  • Аконит

Растет в горах, возле прудов и рек, дорог. На вид он очень симпатичный и привлекает своими фиолетовыми колокольчиками. Но! Абсолютно все части этого растения ядовиты.

Аконит

Белена черная

Растет на заброшенных территориях, в полях, возле дорог. Больше всего детей привлекают плоды растения. Ядовиты абсолютно все части белены.

Белена черная

  • Вех ядовитый (цикута)

Одно из самых ядовитых растений всей Европы. Растет в ямах, по краям оврагов, во влажных грунтах. По запаху напоминает сельдерей, а на вкус оно сладкое. Детей может привлекать корень, похожий на человечка, но именно он особенно опасен. Впрочем, это растение лучше не трогать вообще!

Вех ядовитый (цикута)

  • Дурман

Часто встречается на клумбах в городах, хотя на самом деле - это ядовитое растение. Опасны все части растения и особенно семена.

Дурман

  • Вороний глаз

Широко распространен в лесах Европы, в том числе и в Украине. Черная блестящая ягодка на стебле с листьями очень привлекательна и может быть, ее захочется даже съесть. Делать этого ни в коем случае нельзя! Следите за детками.

Вороний глаз

  • Крушина ломкая

Токсичны кора и ягоды. Чаще всего дети спешат попробовать ягоды крушины, похожие на черные вишенки. Отравление - опасно!

Крушина ломкая

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский напомнил, как обезопасить себя от укусов насекомых.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Растения, Аллерголог.
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