Борщевик Сосновского, белладонна и дурман: аллерголог рассказал, контакта с какими растениями стоит избегать

Помимо различных насекомых или змей, опасность в себе таят и "источники кислорода" - растения. Существует много видов, которые могут навредить здоровью человека. И речь тут не только об опасных ягодах или фруктах.

Аллерголог Майя Руселевич на своей странице в Инстаграме назвала топ-10 самых опасных представителей флоры, от которых лучше держаться подальше. А чтобы было понятней, она также прикрепила к посту фото каждого растения.

Борщевик Сосновского

Растет в парках, лесах, на берегах рек и даже на дачах, во дворах домов. Узнать его легко - он вырастает до 3 м в высоту. Самыми опасными считаются листья растения - вызывают ожоги и контактный дерматит, фотодерматит.

Болиголов пятнистый

Растет на пустырях, в лесу, у дорог, заборов, на огородах, по склонам оврагов и возле железных дорог. У этого растения опасны листья, стебли и цветки, а также... его запах (вызывает головные боли).

Белладонна

Растет повсеместно, особенно много ее в Карпатах на полянах. Привлекает своими красивыми цветами и ягодами черного цвета, но их проглатывание опасно!

Лютик («куриная слепота»)

Его очень много в селах, на лугах. У этого цветка опасен сок, особенно нужно оберегать от него сетчатку глаз, а попадание на кожу вызывает контактный дерматит.

Аконит

Растет в горах, возле прудов и рек, дорог. На вид он очень симпатичный и привлекает своими фиолетовыми колокольчиками. Но! Абсолютно все части этого растения ядовиты.

Белена черная

Растет на заброшенных территориях, в полях, возле дорог. Больше всего детей привлекают плоды растения. Ядовиты абсолютно все части белены.

Вех ядовитый (цикута)

Одно из самых ядовитых растений всей Европы. Растет в ямах, по краям оврагов, во влажных грунтах. По запаху напоминает сельдерей, а на вкус оно сладкое. Детей может привлекать корень, похожий на человечка, но именно он особенно опасен. Впрочем, это растение лучше не трогать вообще!

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Дурман

Часто встречается на клумбах в городах, хотя на самом деле - это ядовитое растение. Опасны все части растения и особенно семена.

Вороний глаз

Широко распространен в лесах Европы, в том числе и в Украине. Черная блестящая ягодка на стебле с листьями очень привлекательна и может быть, ее захочется даже съесть. Делать этого ни в коем случае нельзя! Следите за детками.

Крушина ломкая

Токсичны кора и ягоды. Чаще всего дети спешат попробовать ягоды крушины, похожие на черные вишенки. Отравление - опасно!

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