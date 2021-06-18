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Инфекционист объяснил, почему люди заболевают коронавирусом через считанные дни после вакцинации

Инфекционист объяснил, почему люди заболевают коронавирусом через считанные дни после вакцинации
23:28 Пт, 18 Июнь 2021 Телеграф

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский ответил на вопрос о том, почему люди заболевают коронавирусом через несколько дней после вакцинации.

Об этом пишут "Факты".

Эксперт говорит о том, что дело отнюдь не в неэффективности вакцины. Дескать, в некоторых случаях прививка просто не успевала сработать.

"Нужно две-три недели, чтобы сформировались полноценные иммунные клетки. А привитый человек тут же пошел на работу и попал в контакт с зараженными. Естественно, он может заболеть, ведь иммунная система в это время еще не готова ко встрече с вирусом. Есть мнение, что первое время она становится уязвимой, ослабленной. Привитый человек должен минимум неделю побыть в условной изоляции, чтобы не заразиться", - считает Дубровский.

Инфекционист также считает, что весенняя вспышка, увы, была тяжелее предыдущей, особенно для людей из групп риска.

Напомним, эксперты ВОЗ сообщают о новой, не до конца изученной мутации COVID-19 под названием Лямбда, которая активно распространяется в мире.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Інфекціоніст, Евгений Дубровский.
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